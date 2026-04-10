Đề xuất có ít nhất 7 tiến sĩ mới được mở chương trình đại học

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định về điều kiện giảng viên đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.

Dự thảo quy định, đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, mỗi chương trình (trừ một số trường hợp đặc thù) phải có tối thiểu 7 giảng viên toàn thời gian trình độ tiến sĩ, với chuyên môn phù hợp, tham gia chủ trì.

Học viên trong lễ tốt nghiệp cao học ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Trong đó, luôn có ít nhất 2 giảng viên chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Đối với các chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe và pháp luật, yêu cầu tương tự về số lượng tối thiểu 7 tiến sĩ, nhưng phải thuộc ngành đúng hoặc ngành gần; đồng thời có ít nhất 1 giảng viên chịu trách nhiệm chính đối với chương trình đào tạo.

Giảng viên chủ trì không chỉ cần đúng chuyên môn mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế hoặc thành tựu học thuật tương đương.

Trong thời gian tối thiểu ba năm tính đến ngày 31/12 của năm liền kề trước năm tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bình quân một năm của một giảng viên chủ trì có ít nhất 1 bài báo khoa học thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus, hoặc sách xuất bản hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích…

Dự thảo yêu cầu cơ sở đào tạo bảo đảm đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, trình độ và chuyên môn, cùng với nhân sự hỗ trợ và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo.

Giảng viên cơ hữu giữ vai trò chủ đạo; giảng viên thỉnh giảng đảm nhận tối đa 1/4 khối lượng giảng dạy (tối đa 1/3 đối với các ngành nghệ thuật, thể thao, tiếng dân tộc thiểu số).

Một số lĩnh vực có quy định riêng: giảng viên nghệ thuật, thể thao hoặc đào tạo ngôn ngữ, giáo viên dân tộc thiểu số được tham gia trong giới hạn tỷ lệ nhất định và không giữ vai trò chủ trì; lĩnh vực sức khỏe yêu cầu giảng viên và người hướng dẫn thực hành phải có giấy phép hành nghề và kinh nghiệm thực tế.

Chương trình đào tạo phải bảo đảm đội ngũ giảng viên toàn thời gian cho phần lớn thời gian khóa học, mỗi học phần có ít nhất 2 giảng viên phù hợp chuyên môn, đáp ứng tỷ lệ sinh viên/giảng viên và có kế hoạch phát triển đội ngũ; riêng các ngành sức khỏe, pháp luật, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên phải bảo đảm đủ giảng viên ngay từ khi đăng ký mở chương trình.