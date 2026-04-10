Hai trường đại học nổi tiếng bị nghi gian lận trên bảng xếp hạng quốc tế

Theo Quacquarelli Symonds (QS), tổ chức của Anh chuyên xếp hạng đại học toàn cầu, họ có thể mở cuộc điều tra nội bộ nếu nhận được báo cáo chính thức kèm theo bằng chứng về các hành vi sai phạm của 2 trường đại học trên.

Những tranh cãi gần đây xoay quanh nghi vấn các trường đã mời học giả quốc tế về chỉ trên danh nghĩa, nhằm tăng số lượng bài báo khoa học và cải thiện các chỉ số nghiên cứu trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, QS cho hay chưa có đủ cơ sở để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, nếu phát hiện vi phạm, các hình thức xử lý có thể khá nghiêm khắc, từ đình chỉ tham gia bảng xếp hạng, điều chỉnh lại dữ liệu, cho đến việc loại khỏi hệ thống xếp hạng.

Theo giải thích của QS, dữ liệu đánh giá được lấy từ Scopus, một cơ sở dữ liệu học thuật lớn trên thế giới. Nếu một nhà nghiên cứu ghi nhiều đơn vị công tác trong cùng một bài báo, thì tất cả các đơn vị đó đều được “tính điểm”.

Dù vậy, QS cũng có các cơ chế kiểm soát để tránh việc lách luật. Chẳng hạn, họ loại bỏ các liên kết ở quốc gia khác với nơi làm việc chính của tác giả; phân tích dữ liệu công bố khoa học; giới hạn số lượng đơn vị liên kết được tính điểm trong mỗi bài.

QS nhấn mạnh việc hợp tác nghiên cứu quốc tế là chuyện bình thường và không thể xem là sai phạm. Nếu các học giả thực sự tham gia nghiên cứu, sử dụng nguồn lực của trường và có đóng góp học thuật rõ ràng thì hoàn toàn hợp lệ.

Vấn đề chỉ xảy ra khi các học giả này chỉ “có tên cho đủ”, không giảng dạy, không làm việc tại trường, cũng không có hợp tác nghiên cứu thực chất.

Ngoài ra, QS khẳng định họ luôn theo dõi những biến động bất thường về nhân sự. Nếu một trường có sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn, tổ chức này có thể yêu cầu giải trình để đảm bảo tính minh bạch.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều học giả nước ngoài được liệt kê là giảng viên của hai trường, dù thực tế không sinh sống hay giảng dạy tại Hàn Quốc. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc tận dụng hình thức liên kết từ xa để nâng thứ hạng.

Phản hồi về vấn đề này, Korea University chia sẻ rằng chương trình K-Club, nơi mời các học giả quốc tế tham gia, là một phần của xu hướng hợp tác toàn cầu. Trường khẳng định các học giả vẫn tham dự hội thảo và có trao đổi học thuật thực sự.

Trong khi đó, Times Higher Education, một tổ chức xếp hạng đại học quốc tế khác, hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc này.

Theo các chuyên gia, nếu những cáo buộc này được xác minh, vụ việc có thể ảnh hưởng đáng kể đến uy tín của các trường liên quan, đồng thời đặt ra câu hỏi về độ minh bạch và tin cậy của các bảng xếp hạng đại học quốc tế.