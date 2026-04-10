Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ với sinh viên áp lực của nghề "vạn người mê"

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, KOL (người có sức ảnh hưởng) và KOC (người tiêu dùng chủ chốt) ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược truyền thông (PR) của doanh nghiệp.

Điều này mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên, đặc biệt là những người theo học các ngành truyền thông, marketing, quan hệ công chúng.

Tuy vậy, tại chương trình “Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ với KOL/KOC trong chiến lược PR”, các diễn giả đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn về nghề “vạn người mê” này không chỉ là ánh hào quang, mà còn là hành trình dài của áp lực hình ảnh, uy tín cá nhân và năng lực thực chất.

Đừng chỉ lo "đẹp bên ngoài"

Chia sẻ với sinh viên Trường Đại học Gia Định, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc (Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024) khẳng định trong thời đại công nghệ số, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một KOC trong tệp khách hàng riêng của mình.

Tuy nhiên, anh đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố nội lực khi xây dựng thương hiệu cá nhân.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Gia Định (Ảnh: Nguyễn).

Tuấn Ngọc thẳng thắn: “Nhiều bạn hiện nay chỉ tập trung xây dựng hình ảnh bên ngoài, chăm chút cho “nước sơn” thật bóng bẩy nhưng nội lực bên trong lại chưa đủ lớn. Nếu “gỗ” không tốt thì sự kết nối với nhãn hàng và công chúng sẽ không bao giờ bền vững”.

Theo Nam vương, khi làm việc với nhãn hàng, người làm truyền thông phải coi mình là một người bạn, người nhà của doanh nghiệp. Việc thấu hiểu giá trị cốt lõi của sản phẩm và có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh nhãn hàng như bảo vệ hình ảnh cá nhân chính là chìa khóa để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Anh cũng lưu ý sinh viên cần giữ sự trung thực khi làm nội dung, đặc biệt trong vai trò KOC: “Không thể sản phẩm nào cũng “đỉnh nhất”. Nếu thiếu sự khách quan, người xem sẽ không biết đâu là thật và dần mất niềm tin”.

Một sai sót cá nhân có thể ảnh hưởng cả thương hiệu

Trước thắc mắc của sinh viên về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những KOL/KOC "ảo" với chi phí thấp và thông số giả, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi (Miss Grand Việt Nam 2025) cho rằng năng lực và sự chân thực là thứ AI không thể thay thế.

Chia sẻ với sinh viên, cô nhắc lại những biến cố cá nhân từng ảnh hưởng đến hình ảnh đại sứ thương hiệu để nhấn mạnh áp lực nghề nghiệp.

“Chỉ một vấn đề cá nhân cũng có thể vô tình ảnh hưởng đến cả một tập thể, một thương hiệu. Vì vậy, làm truyền thông thì phải cẩn trọng, rất cẩn trọng”, Yến Nhi chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi nhấn mạnh sự chuẩn mực trong kiến thức chính là giá trị độc quyền của mỗi người (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nàng hậu nhắn nhủ các bạn trẻ đừng quá lo lắng trước những "thủ đoạn" cạnh tranh không lành mạnh hay sự lấn át của công nghệ.

“Khi bạn có năng lực, có kiến thức chuyên sâu và mang đến những trải nghiệm chân thực cho khách hàng thì không một thủ đoạn nào có thể dập tắt được bạn. Sự chuẩn mực trong kiến thức chính là giá trị độc quyền của mỗi người”, Yến Nhi khẳng định.

Chọn đúng người, làm đúng cách

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Vũ Thị Ngọc Huệ, đại diện khối doanh nghiệp, lưu ý sinh viên về sự phù hợp trong chiến lược PR. Bà cho rằng cho rằng một trong những sai lầm phổ biến của người làm truyền thông là “chọn người nổi tiếng thay vì chọn người phù hợp”.

Bà ví von: “Đừng bắt một con cá phải biết bay. Mỗi chiến dịch cần một KOL, KOC phù hợp”.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà cho biết doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến những KOC chân thực - chính là người tiêu dùng, cư dân, khách hàng đang trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Đây là nhóm mang lại độ tin cậy cao nhờ trải nghiệm thật.

Đồng thời, bà cũng khẳng định việc trở thành một KOL có tầm ảnh hưởng lớn là một quá trình tích lũy và rèn luyện lâu dài, không thể có được "sau một đêm" nếu chỉ dựa vào những chiêu trò nhất thời.

Các chuyên gia chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Một điểm chung trong các chia sẻ là cơ hội cho sinh viên hiện nay là rất lớn. Từ việc làm KOL, KOC, xây dựng nội dung đến tham gia các chiến dịch truyền thông, tất cả đều có thể bắt đầu sớm.

Tuy nhiên, các diễn giả đều thống nhất rằng để đi xa, người làm KOL, KOC cần nhiều hơn sự nổi tiếng: Hiểu sản phẩm, nắm bắt cơ hội, có trách nhiệm với nội dung, xây dựng uy tín lâu dài và quan trọng nhất là nội lực cá nhân.

Như lời Nam vương Tuấn Ngọc nhắn nhủ: “Hình ảnh có thể giúp bạn nổi lên, nhưng chỉ có nội lực mới giúp bạn đi đường dài”.

Giảng viên, sinh viên giao lưu cùng khách mời (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Không chỉ dừng lại ở chia sẻ, buổi giao lưu còn là cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia tổ chức, kết nối khách mời và vận hành chương trình.

Qua đó, người học có thể tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, hiểu rõ hơn cách vận hành một chiến dịch PR - từ chiến lược đến con người.

Chương trình cũng cho thấy một thực tế rõ ràng: trong thời đại truyền thông số, KOL, KOC không chỉ là “hào quang phía trước”, mà phía sau là cả một chiến lược, trách nhiệm và hành trình xây dựng giá trị cá nhân bền vững.