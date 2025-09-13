Đề nghị tạm dừng bổ nhiệm mới lãnh đạo các trường đại học công lập

Ngày 12/9, Bộ GD&ĐT có hai công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp về việc tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới lãnh đạo hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị, kể từ ngày 12/9, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Một phiên họp Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: HCMUS).

Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.

Tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Lý giải về động thái trên, theo Bộ GD&ĐT việc này nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của nhà trường sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung “Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế.