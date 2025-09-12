Đại học nào nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025?

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, xét theo quy mô đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục có đông ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhất.

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 63 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ở nhiều lĩnh vực ngành nghề đến từ nhiều trường đại học thành viên như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Công nghệ…

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư các năm trước (Ảnh: N.Q).

Tiếp đến, Đại học Quốc gia TPHCM năm nay có 56 ứng viên giáo sư, phó giáo sư, Đại học Bách khoa Hà Nội có 42 ứng viên; Đại học Huế có 40 ứng viên; Đại học Đà Nẵng 32 ứng viên; Đại học Cần Thơ 27 ứng viên, Đại học Thái Nguyên 22 ứng viên; Đại học Phenika có 16 ứng viên, Đại học Kinh tế TPHCM 11 ứng viên.

Đại học có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư thấp nhất là Đại học Duy Tân với 4 ứng viên. Trong đó, có một ứng viên giáo sư là PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1979, ngành Vật lý và 3 ứng viên phó giáo sư.

Theo bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026 của QS, Đại học Duy Tân dẫn đầu Việt Nam với vị trí thứ 482. Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 761-770, còn Đại học Quốc gia TPHCM ở nhóm 801-850.

Năm 2024, Đại học Quốc gia TPHCM có 40 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, 7 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 33 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Còn Đại học Quốc gia Hà Nội có 34 ứng viên được công nhận, trong đó có 6 ứng viên giáo sư và 28 phó giáo sư.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học và đại học là hai khái niệm khác nhau. Trường đại học, học viện là cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Còn đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên.

Để chuyển từ trường đại học thành đại học, Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ quy định các trường cần đảm bảo ba điều kiện gồm được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng; có ít nhất ba trường và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; được cơ quan quản lý trực tiếp, các nhà đầu tư chấp thuận.

Hiện nay cả nước có 10 đại học và một số trường hiện đặt mục tiêu thành đại học như Y Hà Nội, Y Dược TPHCM, Công nghiệp Hà Nội...