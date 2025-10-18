Đề nghị lãnh đạo nhắc lại ý kiến, nữ thạc sĩ bị yêu cầu đi khám thính lực

Ngày 17/10, trên mạng xã hội lan truyền thông báo về việc khám thính lực của Văn phòng khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi đến ThS T.T.H.S., chuyên viên của phòng này.

Thông báo yêu cầu nữ thạc sĩ đi khám thính lực lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: T.L).

Thông báo do Trưởng Văn phòng khoa Y tế Công cộng ký ngày 16/10 gửi ThS T.T.H.S. có nội dung như sau:

“Căn cứ cuộc họp định kỳ Văn phòng Khoa vào ngày 13/10. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho viên chức và chất lượng công tác tại Văn phòng Khoa, Văn phòng Khoa yêu cầu ThS T.T.H.S., chuyên viên văn phòng khoa Y tế Công cộng, thực hiện khám thính lực tại đơn vị y tế có chức năng.

Lý do: Trong thời gian diễn ra cuộc họp định kỳ Văn phòng Khoa vào ngày 13/10, ThS S. thường xuyên yêu cầu lãnh đạo Văn phòng Khoa lặp lại các ý kiến nhiều lần.

Thời hạn nộp kết quả khám thính lực về Văn phòng Khoa là trước 16h30 ngày 20/10.

Trên đây là thông báo về việc thực hiện khám thính lực, yêu cầu ThS S. nghiêm túc thực hiện”.

Với nội dung trên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng thông báo yêu cầu nhân viên đi khám thính lực vì lý do “thường xuyên yêu cầu lãnh đạo lặp lại các ý kiến” là chuyện thật như đùa.

Phản hồi về sự việc này, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết thông báo trên xuất phát từ việc lãnh đạo khoa Y tế Công cộng ghi nhận chuyên viên S. khi đi họp thường xuyên yêu cầu lãnh đạo Văn phòng Khoa lặp lại các ý kiến.

Lãnh đạo Văn phòng đặt vấn đề, có thể chuyên viên này đang gặp khó khăn về thính lực nên yêu cầu cô đi khám để nắm tình hình sức khoẻ.

Đại diện nhà trường cũng thông tin, đây như là một chỉ định khuyến cáo của bác sĩ đối với nhân viên. Đây là vấn đề của nội bộ khoa Y tế Công cộng và không được báo cáo lên lãnh đạo nhà trường.