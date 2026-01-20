Trường có đông học sinh giỏi quốc gia nhất cả nước, “rinh” 153 giải

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, 288 giải học sinh giỏi quốc gia của TPHCM gồm 10 giải Nhất, 68 giải Nhì, 72 giải Ba và 138 giải Khuyến khích. Với kết quả này, TPHCM là địa phương có số học sinh đạt giải cao nhất cả nước trong năm học 2025-2026.

Đáng chú ý, riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chiếm hơn 53% tổng số giải của TPHCM, với 153 giải. Trong đó, có 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích.

Với 153 giải, đây cũng là trường có số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia đông nhất cả nước.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Nhà trường).

Trong số 5 giải Nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, môn tin học chiếm 3 giải, hai giải còn lại thuộc các môn hóa học và toán học.

Ở khối khoa học tự nhiên, vật lý là môn có số lượng giải nhiều nhất với 24 giải; tiếp đến là hóa học với 16 giải; toán học và tin học cùng đạt 11 giải; sinh học đạt 8 giải.

Bên cạnh các môn khoa học tự nhiên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 63 giải ở các môn thi ngoại ngữ, chiếm hơn 40% tổng số giải của nhà trường.

Trong đó, tiếng Pháp là thế mạnh truyền thống với 24 giải; tiếng Anh đạt 21 giải; tiếng Trung đạt 11 giải; và tiếng Nhật đạt 7 giải.

Ngoài Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một số trường chuyên khác tại TPHCM cũng có số lượng giải lớn. Cụ thể, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt 36 giải, trong đó có 4 giải Nhất; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 33 giải; và Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt 28 giải…

Bên cạnh các trường chuyên, năm nay, TPHCM có nhiều THPT thường có học sinh giỏi quốc gia như Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Võ Thị Sáu, Tây Thạnh, An Nhơn Tây…

Sau khi sáp nhập, năm nay TPHCM có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đông gấp đôi so với các năm trước. Toàn thành phố có hơn 476 học sinh tham dự ở 12 môn học.