Đài Loan nới lỏng loạt quy định để hút du học sinh giỏi

Theo tài liệu giải thích từ Hội đồng Phát triển Quốc gia (NDC), Đài Loan (Trung Quốc) đang triển khai loạt chính sách mới nhằm thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao.

Các chính sách này chính thức có hiệu lực từ năm nay, với nhiều điều chỉnh quan trọng về việc làm, cư trú và an sinh xã hội.

Theo đó, quy định mới nêu rõ sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường đại học tại Đài Loan được phép làm việc trong vòng 2 năm mà không cần xin giấy phép lao động.

Du học sinh tại Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: National Taipei University of Technology).

Ngoài ra, người nước ngoài tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới trong vòng 5 năm gần đây cũng có thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động mở thời hạn 2 năm.

Trước đây, các đối tượng này phải đáp ứng hệ thống chấm điểm hoặc được doanh nghiệp Đài Loan bảo lãnh mới đủ điều kiện làm việc hợp pháp.

Quy định về thường trú cũng được nới rộng hơn với nhân tài từ nước ngoài. Trước đây, người nước ngoài phải làm việc liên tục 5 năm mới đủ điều kiện xin thường trú.

Nhưng hiện nay thời gian này được rút ngắn tương ứng còn 4, 3 hoặc 2 năm nếu ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc chương trình sau đại học tại các cơ sở đào tạo của Đài Loan.

Các "chuyên gia nước ngoài đặc biệt" đáp ứng điều kiện về thu nhập hoặc kinh nghiệm còn có thể xin thường trú chỉ sau 1 năm sinh sống tại Đài Loan.

Đáng chú ý, vợ hoặc chồng của nhóm chuyên gia này hiện cũng được phép làm việc tự do tại Đài Loan mà không cần giấy phép lao động do doanh nghiệp bảo lãnh.

Bên cạnh đó, phía Đài Loan cũng mở rộng quyền tiếp cận các hệ thống an sinh xã hội cho lao động nước ngoài.

Cụ thể, người nước ngoài chưa có thường trú được tham gia hệ thống lương hưu lao động mới, trong khi người nước ngoài có thường trú được phép gia nhập bảo hiểm việc làm.

Các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc dài hạn dự kiến được triển khai từ ngày 30/6, áp dụng cho người nước ngoài có thường trú và cư trú tại Đài Loan từ 10 năm trở lên.

Đại diện NDC, ông Jan Fang-guan, cho biết kể từ khi những quy định mới về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài có hiệu lực năm 2018, Đài Loan đã liên tục cải thiện chính sách thị thực, cư trú, việc làm và ưu đãi thuế cho lao động nước ngoài.

Nhờ đó, số lượng chuyên gia nước ngoài tại Đài Loan đã tăng từ khoảng 30.000 lên gần 80.000 người. Ông nhấn mạnh các sửa đổi mới hướng tới việc tạo môi trường làm việc thuận lợi và nâng cao chất lượng sống cho lao động quốc tế.