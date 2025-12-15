Đại học Quốc gia TPHCM có nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử

Ngày 15/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm là nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG), bà Mai là Phó Giám đốc của đại học này.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, tân Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNUHCM).

Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) năm 1996. Cũng tại đây, bà nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích vào năm 2001.

Năm 2002, bà Mai sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Toyama và nhận bằng Tiến sĩ Dược học vào năm 2005.

Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2007, bà lần lượt đảm nhận vị trí Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học.

Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên và đến năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Ngày 12/6/2024, bà Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, phụ trách các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp – địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước – một hướng đi có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (2019).

Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Mới đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong hai người Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập năm 1995 theo Nghị định 16-CP của Chính phủ. Hiện, đây là đại học có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước với quy mô đào tạo khoảng 100.000 sinh viên.

Trước GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Đại học Quốc gia TPHCM trải qua 5 đời lãnh đạo giữ chức vụ Giám đốc, lần lượt là PGS.TS Trần Chí Đáo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, PGS.TS Phan Thanh Bình, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt và PGS.TS Vũ Hải Quân.