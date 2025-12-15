Bộ Giáo dục đề xuất giữ nguyên hội phụ huynh, trao thêm quyền cho cha mẹ

Theo dự thảo, mỗi lớp và mỗi trường đều có Ban đại diện cha mẹ học sinh (còn gọi là hội phụ huynh). Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện theo Điều lệ do Bộ GD&ĐT ban hành.

Dự thảo cũng dành riêng Chương VII quy định về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, nhấn mạnh yêu cầu phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, đi kèm trách nhiệm giải trình.

So với điều lệ hiện hành, dự thảo mở rộng phạm vi tham gia của cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Học sinh thi lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, phụ huynh được tham gia chia sẻ thông tin, đánh giá về học sinh; đề xuất, đóng góp ý kiến và giám sát việc xây dựng, triển khai kế hoạch, giải pháp giáo dục của nhà trường.

Hội phụ huynh được tham gia góp ý, giám sát việc xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn lực để chăm lo, giáo dục học sinh. Phía nhà trường có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin về các nội dung, kế hoạch này và kết quả phối hợp.

Trong trường hợp cần thiết, nhà trường tạo điều kiện để cha mẹ học sinh đến trường để tìm hiểu và hỗ trợ học sinh rèn luyện, học tập.

Cha mẹ học sinh và cộng đồng cũng được tham gia các hoạt động giáo dục trải nghiệm, ngoại khóa, hướng nghiệp, văn hóa, thể thao, nghệ thuật của học sinh.

Đặc biệt, nhà trường có trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên về hoạt động dạy học và tiến độ học tập của học sinh.

Trường cũng phải tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn cho cha mẹ học sinh về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, kỹ năng hỗ trợ học sinh học tập tại nhà, kỹ năng quản lý cảm xúc, giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm công dân, phòng chống bạo lực học đường và các vấn đề giáo dục khác.

Hiện nay, các trường phổ thông đang hoạt động theo hai điều lệ riêng biệt là Thông tư 28 áp dụng cho trường tiểu học và Thông tư 32 áp dụng cho trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD&ĐT nhận định, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định các hoạt động của nhà trường phổ thông còn phân tán, cồng kềnh. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, một số nội dung trong các văn bản này không còn phù hợp.

Điều này đòi hỏi phải thống nhất thành một văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp với các Luật và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, theo Bộ GD&ĐT.