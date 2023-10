Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm hai lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Ngày 26/10, Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực- World University Ranking by Subjects 2024 (THE WUR by Subjects 2024). Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 lĩnh vực đào tạo.

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Sức khỏe lâm sàng và Giáo dục..

Lĩnh vực Giáo dục của ĐHQGHN lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt thứ hạng 401-500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên ở Việt Nam được xếp hạng.

Như vậy, ĐHQGHN đã có 8/11 lĩnh vực được THE xếp hạng, tăng hai lĩnh vực so với kỳ xếp hạng 2023.

ĐHQGHN có 8/11 lĩnh vực được THE xếp hạng, tăng 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng 2023 (Ảnh: VNU).

Thứ hạng các lĩnh vực được xếp hạng THE WUR by Subjects của ĐHQGHN qua các kỳ (Ảnh: THE WUR).

Cụ thể vị trí các lĩnh vực của ĐHQGHN trong kỳ xếp hạng 2024:

Giáo dục xếp hạng 401-500; khoa học xã hội xếp hạng 501- 600; sức khỏe lâm sàng xếp hạng 601-800; kinh doanh và kinh tế xếp hạng 601-800; khoa học sự sống xếp hạng 801- 1000; khoa học máy tính xếp hạng 801- 1000; kỹ thuật xếp hạng 801-1000; khoa học tự nhiên xếp hạng 801-1000.

Lĩnh vực giáo dục, ĐHQGHN lần đầu được THE WUR by subject xếp hạng và là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024 với vị trí xếp hạng top 401-500.

Lĩnh vực y tế lâm sàng và sức khỏe, ĐHQGHN cùng 4 cơ sở giáo dục khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, ĐHQG TP HCM, Đại học Huế) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN lần đầu tiên được xếp hạng và có vị trí trong top 601-800.

Lĩnh vực khoa học xã hội: ĐHQGHN cùng 3 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN gia tăng thứ hạng khi đứng top 501-600 trong kỳ xếp hạng này.

Lĩnh vực kinh doanh - kinh tế: ĐHQGHN và 3 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN đứng top 601-800 trong kỳ xếp hạng này.

Lĩnh vực khoa học máy tính: ĐHQGHN cùng 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN xếp hạng top 801-1000.

Lĩnh vực kỹ thuật: ĐHQGHN cùng 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN xếp hạng top 801-1000.

Lĩnh vực khoa học sự sống: ĐHQGHN cùng 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN được xếp hạng top 801-1000.

Lĩnh vực khoa học vật lý và tự nhiên: ĐHQGHN cùng 5 cơ sở giáo dục khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, ĐHQG TPHCM) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, ĐHQGHN xếp hạng top 801-1000.

THE World University Ranking by Subject sử dụng các nguồn dữ liệu được lấy từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

Ở kỳ xếp hạng 2024, THE đã sử dụng bộ tiêu chí mới, bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh vực riêng lẻ, tăng 5 tiêu chí so với THE WUR 2.0 ở các kỳ xếp hạng trước.

Trước đó, ngày 28/09/2023, tổ chức xếp hạng THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới, trong đó ĐHQGHN được xếp hạng ở nhóm 1.201-1.500 trong số 1.904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.