Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh thêm 3 ngành mới

3 ngành mới dự kiến gồm: Công nghệ tài chính (Fintech) học bằng tiếng Việt, Kinh tế số (Digital Economics) học bằng tiếng Anh, Toán ứng dụng (Applied Mathematics) học bằng tiếng Anh. Các ngành học này nhằm đón đầu xu thế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế.

Nhà trường có 12 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế (tiếng Anh), Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế, và Kinh tế Y tế.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tại thư viện nhà trường (Ảnh: Phương Linh).

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 9.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 3,3 % so với năm ngoái. Trong đó, đại học chính quy là 8.780; Liên thông ĐH chính quy: 220.

So với năm ngoái, năm nay có 88 mã tuyển sinh, tăng 15 mã.

Theo đại diện nhà trường, phương thức xét tuyển năm nay giữ ổn định như năm ngoái gồm: Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT: 3% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp: 97%.

Những thí sinh được xét tuyển kết hợp gồm: Có chứng chỉ SAT, ACT, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; có bài thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy…

Về phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2026 nhà trường xét tuyển với 4 tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hoá, Anh).

Theo số liệu thống kê trong những năm qua, có đến trên 95% thí sinh xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân lựa chọn 4 tổ hợp này.

Đối với các chương trình tiên tiến và chất lượng cao, năm ngoái các chương trình đào tạo này được tuyển sinh ngay từ đầu với 5 mã riêng (2 mã chương trình đào tạo tiên tiến và 3 mã chương trình đào tạo chất lượng cao).

Tiếp nối điều đó, năm nay nhà trường sẽ phân bổ chi tiêu cụ thể cho từng chương trình đào tạo thuộc các mã tuyển sinh tiên tiến, chất lượng cao.

Theo đó, sinh viên trúng tuyển, sau khi nhập học sẽ được nhà trường xét tuyển vào các chương trình cụ thể căn cứ vào nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu của từng chương trình và điểm xét tuyển của sinh viên xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân.