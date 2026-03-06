Cô giáo “đứng hình" phát hiện bộ sưu tập muỗi trong vở học sinh

Ngày 1/3 vừa qua, cô Đặng Phương Thảo, giáo viên Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An, chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bộ sưu tập… muỗi của học trò.

Trên nền giấy kẻ ô ly, từng xác muỗi được đặt ngay ngắn và cố định chắc chắn bằng những miếng băng dính trong suốt cắt vuông vức. Đáng chú ý hơn cả là sự tỉ mỉ trong khâu "lưu trữ" của học sinh. Phía dưới mỗi tiêu bản đều có dòng chú thích ngày tháng "tiêu diệt" cụ thể bằng bút mực xanh, ví dụ như ngày 13/1/2026, 14/1/2026, 16/1/2026 và thậm chí có những ngày "bội thu" như CN/11/1/2026 với tận hai "chiến tích" được ghi lại.

Bộ sưu tập muỗi trong vở học sinh được cô Đặng Phương Thảo chia sẻ (Ảnh: NVCC).

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mạng xã hội với hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và không nhịn được cười trước sự bộ sưu tập của cậu học trò nhỏ.

"Trend này thì ai làm lại được nữa, quá đỉnh!", "Sưu tầm hệ tâm linh hay sao mà ghi chép cẩn thận thế kia, nể phục độ kiên trì của con thật sự.", "Đúng là nhất quỷ nhì ma, nhìn vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu quá đỗi"...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Thảo cho biết bản thân cũng không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra bộ sưu tập có một không hai này.

"Thú thật là lúc đầu mình đứng hình mất mấy giây, vừa bất ngờ vừa… buồn cười. Không nghĩ rằng trong vở học sinh lại có một bộ sưu tập đặc biệt như vậy, lại còn được dán cẩn thận và ghi ngày tháng rõ ràng đến thế", cô Thảo nhớ lại.

Cô Đặng Phương Thảo là giáo viên Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An (Ảnh: NVCC).

Tò mò hỏi thăm về bộ sưu tập đặc biệt, cô Thảo được học trò cho biết, vì bị muỗi đốt nhiều, nên mỗi lần bắt được muỗi, em học sinh đã giữ lại như một “chiến tích” nhỏ của mình. Với em, đó là những lần mình đã "thắng" muỗi, nên phải ghi ngày tháng làm kỷ niệm.

Cô Thảo đã xin học trò được chia sẻ bộ sưu tập lên mạng, đồng thời lưu lại một kỷ niệm nhỏ trong nghề dạy học của cô. Học trò đồng ý ngay, chỉ xin cô không đưa tên.

“Trong mắt mình, đây là một học sinh khá trầm tĩnh, ít nói nhưng quan sát xung quanh rất tốt. Em thường chú ý đến những chi tiết nhỏ và có cách suy nghĩ rất riêng”, cô Thảo chia sẻ về chủ nhân bộ sưu tập muỗi.

Hiện bộ sưu tập muỗi của nam sinh vẫn tiếp tục thu hút nhiều lượt yêu thích, bình luận từ phụ huynh và giáo viên.