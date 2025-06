Đại học Harvard kiện Chính phủ Mỹ vì ngăn sinh viên quốc tế nhập cảnh

Động thái này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ và Chính phủ Mỹ.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án liên bang, Harvard đề nghị thẩm phán chặn sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ vừa ký trong ngày 4/6 (theo giờ Mỹ). Sắc lệnh này khiến các sinh viên và nhà nghiên cứu người nước ngoài muốn tới học tập và làm việc tại Harvard sẽ không còn được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Khuôn viên Đại học Harvard (Ảnh: Straits Times).

Trước đó, Harvard đã đệ hai đơn kiện Chính phủ Mỹ vì đã ra lệnh đóng băng tiền tài trợ của chính quyền liên bang dành cho trường và ra lệnh tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của trường.

Tổng thống Mỹ cho rằng việc Harvard từ chối cung cấp hồ sơ liên quan đến hành vi sai phạm của một số sinh viên quốc tế học tập tại trường gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng cho rằng Harvard không xử lý tốt vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ sinh viên trong khuôn viên trường, từng để các hoạt động biểu tình diễn ra không kiểm soát.

Ngoài ra, sắc lệnh mới được ký còn đề cập đến khả năng một số nhà nghiên cứu của Harvard làm rò rỉ các thành quả nghiên cứu quan trọng của Mỹ ra nước ngoài.

Sắc lệnh mới này không chỉ đình chỉ việc nhập cảnh của sinh viên và học giả quốc tế trong vòng 6 tháng, mà còn yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xem xét việc thu hồi visa của những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Harvard, chỉ ngoại trừ những người được xác định là góp phần phục vụ cho lợi ích quốc gia Mỹ.

Luật sư của Harvard hiện cáo buộc hành động của Tổng thống Mỹ nằm trong “một chiến dịch trả đũa có hệ thống”, nhằm trừng phạt Harvard vì đã bảo vệ quyền tự do học thuật và tự do ngôn luận. Trước đó, trường đã từ chối tuân thủ các yêu cầu can thiệp của Chính phủ Mỹ vào quản lý nội bộ, chương trình giảng dạy và tư tưởng của giảng viên cũng như sinh viên.

Tổng thống Mỹ còn từng đe dọa cắt quyền miễn thuế của Harvard và muốn trường này giảm giới hạn tuyển sinh sinh viên nước ngoài xuống còn 15% tổng số sinh viên toàn trường.

Dù thẩm phán liên bang đã ra lệnh tạm thời đình chỉ hiệu lực của lệnh cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế, nhưng những căng thẳng xung quanh vấn đề này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Harvard cho biết họ đã liên tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sinh viên quốc tế. Trường cáo buộc sắc lệnh mới được ký là một sự “lách luật” nhằm vô hiệu hóa lệnh đình chỉ đã được tòa án đưa ra trước đó.