TPHCM siết quản lý an toàn thực phẩm, xử lý hình sự vi phạm nghiêm trọng

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận một số vụ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện điều trị.

Tại TPHCM, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các sở, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc, đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ động phòng ngừa và hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Một trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị vì ngộ độc bánh mì ở TPHCM (Ảnh: BV).

Sở An toàn thực phẩm được giao tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, nơi tập trung nhiều bếp ăn tập thể phục vụ công nhân, học sinh và khách du lịch.

Các biện pháp đánh giá, giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật, độc tố tự nhiên cần được chú trọng thực hiện. Sở An toàn thực phẩm cũng chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ cao. Các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo người tiêu dùng.

Công an TPHCM cần tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt liên quan nhập lậu, sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng, cần bị xử lý hình sự theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp phải tăng cường giám sát, giao rõ trách nhiệm người đứng đầu trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học và doanh nghiệp.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị là cơ sở để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống người dân.