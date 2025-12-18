Công an tỉnh đề nghị Sở Giáo dục rà soát dự án "Nuôi em Nghệ An"

Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh này, yêu cầu phối hợp rà soát các dự án thiện nguyện trong trường học. Động thái này nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng lợi dụng dự án thiện nguyện để trục lợi, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án "Nuôi em Nghệ An".

Ngày 18/12, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An xác nhận đã tiếp nhận công văn từ Công an tỉnh và yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát, báo cáo về các tổ chức, dự án thiện nguyện đang triển khai.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Mai Sơn (Ảnh: Hoàng Lan).

Sở GD&ĐT Nghệ An đặc biệt nhấn mạnh việc rà soát các dự án liên quan đến "Nuôi em Nghệ An" hoặc các tổ chức sử dụng hình ảnh của dự án này có dấu hiệu bất minh về hoạt động vận động tài chính.

Các trường học được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về tổng dự án, tên dự án, người phụ trách, số trẻ em/học sinh được hỗ trợ, thời gian hoạt động, số tiền được hỗ trợ và báo cáo chi hàng tháng, quý, năm đối với số tiền tài trợ.

Hạn chót để các trường gửi báo cáo và tài liệu liên quan về Sở GD&ĐT Nghệ An là trước 17h ngày 19/12.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khi triển khai dự án thiện nguyện, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất minh trong hoạt động, các trường phải kịp thời báo cáo cho cơ quan công an địa phương hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” được triển khai từ năm 2019 tại các trường mầm non, tiểu học thuộc các xã miền núi, biên giới.

Dự án này hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thông qua nhà trường với mức 8.000 đồng/học sinh. Bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là người phụ trách, điều hành dự án trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 9, nhiều nhà tài trợ đã bày tỏ nghi vấn về tính minh bạch của dự án, bao gồm việc số tiền chi cho bữa ăn của học sinh ít hơn số tiền tài trợ, học sinh bị trùng mã số, hoặc dự án mở mã số kêu gọi nhưng học sinh không ăn bán trú tại trường.

Sau khi không thể liên hệ với bà Đỗ Thị Nga để đối chất, các nhà tài trợ đã phản ánh vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, và vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự xác minh.

Một số trường học thụ hưởng từ dự án "Nuôi em Nghệ An" cũng phản ánh chưa nhận được tiền ăn cho học sinh trong tháng 10, 11 và những ngày đầu tháng 12.

Đại diện các trường cho biết không thể liên lạc được với bà Đỗ Thị Nga hay người phụ trách chương trình hỗ trợ của dự án. Hiện tại, các bài viết về vận động tài trợ trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An đã bị hạn chế bình luận, và nhiều bình luận trước đó đã bị xóa.