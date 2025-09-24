Vụ 2 sinh viên mất tích được tìm thấy ở khách sạn: “Không thể nào hiểu nổi"

Trường vừa cảnh báo xong, sinh viên lại... mất tích

Mới đây, sau khi cùng cơ quan chức năng tìm thấy hai tân sinh viên mất tích chỉ trong 3 ngày (từ 17/9 đến 10/9) trong khách sạn ở Tây Ninh, Học viện Hàng không Việt Nam đã phải ra cảnh báo khẩn cấp.

Hai sinh viên này bị kẻ xấu lừa đảo, dụ dỗ theo chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế.

Học viện Hàng không Việt Nam vừa cảnh cáo thông tin lừa đảo mạo danh trường thì ngay hôm sau, thêm sinh viên "dính bẫy" (Ảnh: T.H).

Theo thông tin sự việc, ngày 17/9, Học viện Hàng không Việt Nam tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh về việc con họ bị mất liên lạc sau khi tham gia “chương trình giao lưu quốc tế” thể hiện là do Bộ GD&ĐT và Học viện tổ chức.

Chương trình này đưa ra nhiều yêu cầu bất thường như sinh viên phải chứng minh khả năng tài chính từ 525-750 triệu đồng, nộp kèm bản sao công chứng nhiều giấy tờ cá nhân. Đáng chú ý, văn bản giả mạo này còn công khai danh sách sinh viên kèm họ tên, ngày sinh, Email…

Ngày 18/9, trường đã lập tức phát đi cảnh báo tình trạng sinh viên bị lừa đảo, mất tích theo chiêu thức “chương trình quốc tế” giả mạo vào ngày 18/9.

Nhưng ngay sau đó, tân sinh viên thứ 2 lại "sa bẫy" lừa đảo, mất tích cho đến khi được tìm thấy trong khách sạn ở Tây Ninh.

“Chúng tôi liên tục cảnh báo, vừa cảnh báo xong thì ngay sau đó, sinh viên lại dính bẫy của kẻ xấu với chiêu thức lừa đảo cũ. Không tài nào hiểu nổi”, một đại diện của trường cảm thán.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng thông tin, vào tháng 2 vừa qua, gia đình em N.M.Q, sinh viên năm 3 cũng trình báo về việc đã chuyển 500 triệu đồng cho đối tượng tự xưng là tư vấn chương trình học bổng toàn phần tại Đại học New South Wales, Úc. Thời điểm đó, sau khi chuyển tiền, gia đình không thể liên lạc được với sinh viên.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hệ thống cảnh báo sớm, phối hợp với gia đình cùng bảo vệ sinh viên và trang bị cho các em kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo", đại diện trường cho hay.

Sự việc trên cũng giống trường hợp nữ sinh năm cuối Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị lừa đến 7 tỷ đồng gần đây. Sinh viên này bị lừa với chiêu thức trúng tuyển học bổng theo chương trình giao lưu sinh viên quốc tế mà trường vừa cảnh báo trước đó.

Sinh viên bận học, không nắm được thông tin

Mới đây, T.T.H., sinh viên năm 3, Trường Đại học Bách khoa TPHCM bị “bắt cóc online” sau khi nhận cuộc gọi của người lạ, xưng là cán bộ thuộc viện kiểm sát thông báo H. liên quan đến đường dây rửa tiền.

Sau cuộc trò chuyện với người lạ, nam sinh này thuê phòng ở khách sạn để giam lỏng bản thân và nhiều lần chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Dù nhà trường cảnh báo, sinh viên T.T.H. vẫn bị "bắt cóc online" vì "bận học, không nắm được thông tin" (Ảnh: Thuận Thiên).

Khi được giải cứu, nói về việc trường liên tục cảnh báo nhưng bản thân vẫn bị kẻ xấu lừa, H. chia sẻ: “Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền nhưng em bận học nên không nắm được thông tin”.

Một đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, có nhiều sinh viên chỉ biết học, đến trường rồi về nhà đóng cửa học tiếp.

Ngoài sách vở, các em ít quan tâm đến các thông tin thời sự hàng ngày, ít giao lưu, tương tác xã hội, thiếu các kỹ năng cơ bản nên dễ bị lừa với cả các chiêu thức cũ.

Trong khi các em học giỏi, ngoan nên được bố mẹ rất tin tưởng. Khi con xin tiền để chứng minh đi du học, nhiều phụ huynh tin tưởng chuyển tiền ngay, không hề nghi vấn.

Trước thực tế các cơ quan chức năng, chuyên gia, báo chí truyền thông liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo nhưng số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng, nhất là lại bị lừa các hình thức rất cũ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học cho hay: "Người Việt chúng ta nhiều khi thờ ơ với các nguy cơ về an ninh an toàn. Họ không đọc những cảnh báo đó, nghĩ rằng việc đó xảy ra với ai chứ chắc nó chừa mình ra".

Theo ông Hiếu, mọi người khi đã tham gia vào cuộc sống số, việc đầu tiên là phải thường xuyên nâng cao cảnh giác như một bức tường lửa tự bảo vệ mình. Tiếp đó, mỗi người cần chậm lại trước khi chuyển tiền, không chuyển tiền khi chưa biết chính xác người nhận.

Thượng tá Trần Văn Đông trao đổi với học sinh, sinh viên về các hình thức lừa đảo online hiện nay (Ảnh: Chân Nam).

Trong hội nghị về chủ đề học sinh sử dụng điện thoại của Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng phòng PA03 Công an TPHCM cho hay, thông tin trên mạng vô bờ bến nhưng người dùng chỉ cần dành 15-30 giây là đã có thể đọc được những cảnh báo về lừa đảo.

Bởi thế, sinh viên, học sinh khi sử dụng mạng xã hội, cần nhớ dành thời gian để nắm bắt thông tin về cảnh báo lừa đảo để bảo vệ bản thân.