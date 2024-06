Cô trò sĩ tử đem rùa vàng tới Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10

Những ngày cận kề kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, rất đông sĩ tử đã tìm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu may.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam, nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ hiền tài cho đất nước.

Sáng nay Hà Nội có mưa lớn nhưng vẫn khá đông học sinh đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chủ yếu là các em học sinh các trường THCS từ khắp các địa phương.

Phía bên trong điện Đại Thành chật kín du khách và học sinh, phụ huynh tới dâng hương.

Khu vực bàn đặt lễ không còn một chỗ trống do quá nhiều mâm lễ của các phụ huynh và học sinh. Với các sĩ tử, những vật dụng học tập, giấy dự thi... cũng được đưa ra làm lễ cầu may trên mâm lễ.

Giáo viên một trường THCS đã chuẩn bị hàng chục chiếc bút cùng dụng cụ học tập, xếp thành các túi nhỏ tương đương với số học sinh trong lớp để đem tới Văn Miếu dâng lễ, với mong muốn đem may mắn tới các học sinh của mình tham dự kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Trên tay những tờ giấy hay điện thoại ghi lời khấn, các sĩ tử thành tâm thắp hương, hy vọng gặp nhiều may mắn trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thắm - giáo viên trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội - cùng các học sinh khối lớp 9 của trường đem theo 10 chú rùa vàng dâng lễ tại Văn Miếu. Cô Thắm chia sẻ, mảnh đất Cổ Loa gắn với sự tích rùa vàng khi An Dương Vương xây thành, hơn thế nữa, rùa có ý nghĩa biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cữu, may mắn nên đã đem tới để cầu may.

10 chú rùa vàng này sau khi làm lễ xong sẽ gửi tới tay 10 lớp trưởng, hy vọng đem lại may mắn cho toàn thể học sinh các lớp trong kỳ thi tới.

Đào Ngọc Diệp - học sinh lớp 9 trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội - cùng bạn học tới Văn Miếu dâng hương, chỉ mong mình sẽ bình tĩnh và thi đạt kết quả tốt nhất.

Hoàng Thu Trang - học sinh lớp 9A1 trường TH và THCS Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang - từ 23h đêm qua đã từ Hà Giang di chuyển đến Hà Nội cùng các bạn trong lớp. Trong buổi sáng nay, Thu Trang cùng các bạn đã có mặt ở Văn Miếu dâng lễ, mong muốn kỳ thi sắp tới sẽ có kết quả như ý để vào trường mình mong muốn.

Tại khu vực viết chữ thư pháp cũng tập trung rất đông sĩ tử tới xin chữ.

Chị Phan Thị Hảo trong buổi sáng nay đã dẫn con gái Minh Châu (THCS Cao Viên, Thanh Oai) tới Văn Miếu. Sau khi dâng lễ cầu may, hai mẹ con đã tới xin chữ "Đỗ Đạt" với mong muốn con gái sẽ thuận lợi ở kỳ thi lớp 10 năm nay.

Những dòng chữ với hi vọng một kỳ thi may mắn, thuận lợi được các sĩ tử gửi gắm tại khu vực lưu giữ ước nguyện.

Phía bên ngoài khu vực bia tiến sĩ, dù đã có biển cảnh báo không chạm vào bia đá nhưng nhiều em học sinh vẫn cố gắng đứng từ xa với tay chạm đầu rùa để hy vọng lấy may.