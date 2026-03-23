Cô giáo Ơ Đu trở thành nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước

Trong cuộc họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, chiều 21/3, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Với 95,33% số phiếu hợp lệ của các cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, cô giáo Lo Thị Bảo Vy trở thành người Ơ Đu đầu tiên trúng cử ĐBQH. Sinh ngày 24/3/2002, nữ giáo viên này cũng là ĐBQH trẻ nhất cả nước.

Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trở thành ĐBQH (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Khi biết được kết quả bầu cử, tôi thực sự xúc động và tự hào. Trở thành ĐBQH, với tôi không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở phải sống trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn mỗi ngày.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự gửi gắm, tin tưởng, kỳ vọng của các cử tri; luôn lắng nghe, nỗ lực học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với vai trò là người đại diện cho tiếng nói của cử tri tại diễn đàn Quốc hội”, nữ đại biểu chia sẻ.

Nữ giáo viên người Ơ Đu cho rằng, sẽ có nhiều người băn khoăn, nghi ngại, cho rằng cô quá trẻ để đảm đương vai trò ĐBQH. Cô không buồn mà hiểu rằng đằng sau băn khoăn đó là kỳ vọng của cử tri dành cho những người trẻ - thế hệ GenZ - năng động, bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết và không ngại thử sức ở các vai trò khác nhau.

Nữ đại biểu cho rằng tuổi trẻ không phải là rào cản mà là động lực của cô trên chặng đường mới. Cô tự xác định phải học hỏi nhiều hơn, làm việc nghiêm túc hơn để chứng minh mình xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri bằng hành động và kết quả cụ thể.

Nữ giáo viên Ơ Đu này cũng chính là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh nhân vật cung cấp).

Trên cương vị ĐBQH, Lo Thị Bảo Vy tập trung bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, nhất là cử tri miền núi, biên giới.

Trước khi trở thành ĐBQH, Lo Thị Bảo Vy đã trải qua một hành trình không ngừng nỗ lực, cố gắng. Từ bản Văng Môn, xã Nga My (Nghệ An), nơi sinh sống của đồng bào sinh Ơ Đu - 1 trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam - Lo Thị Bảo Vy đã viết nên kỳ tích bằng khát khao chiếm lĩnh tri thức để có thể đi xa hơn những ngọn núi bao quanh bản nghèo của mình.

Năm 2024, tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, Vy chấp nhận dạy hợp đồng tại nơi cách quê nhà gần 300km. Với nỗ lực của bản thân, đầu năm 2025, Lo Thị Bảo Vy thi đậu viên chức và được phân công về Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai công tác.

Chị Lo Thị Bảo Vy trong một buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại khu vực bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An (Ảnh: Đ. Tuân).

Trong con đường chinh phục tri thức, trở thành người truyền thụ tri thức, Bảo Vy đã được thụ hưởng nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của các thầy, cô giáo. Bởi vậy, với vai trò của một ĐBQH, cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục cũng như cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại của trẻ em miền núi.

Việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và tiếng nói của đồng bào Ơ Đu - vốn đang đứng trước nguy cơ mai một trước ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại - cũng là một trong những ưu tiên của cô trong nhiệm kỳ ĐBQH của mình.