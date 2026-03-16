Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niềm tin, kỳ vọng vào bước tiến mới của đất nước

Thứ hai, 16/03/2026 - 12:35

Bà Lê Thị Bích Hường trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày hội lớn của toàn dân, mang kỳ vọng về một Quốc hội năng động với những đại biểu xứng đáng, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan nhà nước.

Đây là nhận định của bà Lê Thị Bích Hường, Tổng Thư ký Liên minh Chủ tịch các hội người Việt tại Italy, Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Italy - Việt Nam, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Rome.

Cũng như nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, bà Lê Thị Bích Hường luôn theo dõi các thông tin liên quan đến tình hình trong nước, đặc biệt là những sự kiện chính trị quan trọng như cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong giai đoạn hiện nay, bà Lê Thị Bích Hường cho rằng các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan nhà nước.

Việc thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân là rất quan trọng. Đồng thời, các đại biểu cũng cần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để tham gia hiệu quả vào xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách, cũng như tăng cường hoạt động giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Việc thực hiện tốt những nhiệm vụ này sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Về hoạt động của Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà Lê Thị Bích Hường nhận định Quốc hội đã có nhiều đổi mới tích cực cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động.

Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất, ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các phiên chất vấn đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân địa phương cũng phát huy tốt vai trò đại diện, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Quốc hội ngày càng quan tâm hơn đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Nhiều chính sách đã được thúc đẩy nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào duy trì mối liên hệ với quê hương và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bà Lê Thị Bích Hường cũng đánh giá cao ý nghĩa việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm nay được tổ chức sớm. Theo bà, trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, việc tổ chức bầu cử sớm hơn là một bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm quá trình kiện toàn nhân sự cấp cao được triển khai kịp thời và đồng bộ với các định hướng phát triển của đất nước.

Việc sớm ổn định đội ngũ lãnh đạo cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương và chính sách phát triển kinh tế - xã hội được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thống kê tính đến hết ngày bầu cử, cả nước có hơn 76,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu, với toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Điều này thể hiện quy mô lớn của sự kiện chính trị quan trọng và sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan chức năng.

Báo chí và truyền thông Italy cũng có bài viết đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam, cho thấy quá trình chuẩn bị bầu cử của Việt Nam không chỉ được quan tâm trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế theo dõi và ghi nhận.