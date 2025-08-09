Cô giáo 79 tuổi gần 2 thập kỷ mở lớp học miễn phí nơi cửa Phật

Gần 2 thập kỷ chắp cánh ước mơ học trò nghèo

Nằm yên bình bên dòng Thạch Hãn, chùa Lập Thạch, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mỗi dịp hè về lại vang vọng tiếng ê, a học bài của hàng trăm em nhỏ. Không tiếng trống trường, bàn ghế cũ đơn sơ nhưng lớp học dưới mái chùa luôn ấm áp tình thương và đầy ắp kiến thức.

Lớp học hè này hình thành từ năm 2007, bắt nguồn từ tình thương, trăn trở của cô giáo Nguyễn Thị Diệu Ái (79 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà) - một giáo viên về hưu.

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Ái gắn bó gần 20 năm với lớp học miễn phí ở chùa Lập Thạch (Ảnh: Nhật Anh).

“Lúc đó tôi thấy nhiều em nhỏ trong vùng khó khăn, không có điều kiện học hè nên mới nảy ra ý định tổ chức một lớp học miễn phí. Cái khó là không có địa điểm tổ chức, rất may được nhà chùa hỗ trợ”, cô Ái kể.

Từ những ngày đầu chỉ vài chục học sinh, lớp học nơi cửa chùa dần nhộn nhịp theo năm tháng. Khi tin về lớp học miễn phí lan rộng, nhiều phụ huynh ở các phường, xã lân cận cũng đưa con đến gửi gắm.

Cảm động trước nghĩa cử ấy, nhiều giáo viên trong vùng đã tình nguyện tham gia giảng dạy, không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Nhờ sự hỗ trợ của nhà chùa và các thầy, cô giáo, lớp học ngày một mở rộng.

Gần 20 năm qua, chùa Lập Thạch đã đón gần 4.000 lượt học sinh vào dịp hè, có năm số lượng học trò lên đến 500 em và khoảng 20 giáo viên đứng lớp.

Các em nhỏ tham gia học hè tại chùa Lập Thạch (Ảnh: Nhật Anh).

Nhiều mùa hè đã đi qua, lớp học ngày một đông, học trò đến rồi lại rời đi theo từng năm học, nhưng cô Ái vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Có em từ ngày đầu chỉ biết bập bẹ đánh vần, nay đã là sinh viên đại học, thỉnh thoảng ghé lại thăm, khoanh tay chào cô, mắt rưng rưng.

Gần 2 thập kỷ gắn bó, không thù lao, phụ cấp hay đãi ngộ, thứ duy nhất cô Ái giữ gìn là nụ cười, ánh mắt và sự tiến bộ của học sinh.

"Lớp học được duy trì và ngày một đông cũng nhờ vào sự quan tâm của sư thầy trụ trì và các thầy, cô giáo, sinh viên tình nguyện đến hỗ trợ, đứng lớp với tấm lòng sẻ chia. Niềm vui lớn nhất với chúng tôi chính là sự tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập của các em học sinh”, cô Ái chia sẻ thêm.

Điểm hẹn yêu thương nơi cửa Phật

Lớp học miễn phí tại chùa Lập Thạch không chỉ là nơi gieo tri thức, mà còn là điểm hẹn của nghĩa tình, nơi có những người giáo viên tận tụy, miệt mài “gieo chữ” mà không cần báo đáp, không lương, không danh vọng, họ đến đây bằng sự yêu thương và cả tấm lòng.

Năm nay, cô giáo Cáp Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hải Lâm (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), đều đặn vượt gần 20km mỗi ngày để đến dạy học tại chùa Lập Thạch. Đây là dịp hè đầu tiên cô Hạnh tham gia giảng dạy tại chùa, đảm nhiệm truyền thụ kiến thức cho 30 em nhỏ.

Cô giáo Cáp Thị Mỹ Hạnh và các học trò (Ảnh: Nhật Anh).

“Lần đầu đến lớp, tôi thật sự xúc động, dù chỉ có vài bộ bàn ghế cũ, nhưng không khí nơi đây lại ấm áp, chan chứa yêu thương. Chính điều đó khiến tôi muốn gắn bó lâu dài. Nhiều phụ huynh nói rằng, nếu không có lớp học miễn phí này, con em họ khó lòng theo kịp chương trình chính khóa, chưa kể chi phí học thêm là gánh nặng”, cô Hạnh tâm sự.

Bên cạnh các thầy, cô giáo, nhiều sinh viên trên địa bàn Quảng Trị cũng tình nguyện tham gia giảng dạy tại lớp học ở chùa Lập Thạch. Họ mang đến nguồn năng lượng trẻ, những kiến thức mới cùng phương pháp học hiện đại, góp phần làm cho lớp học thêm sinh động, gần gũi và hiệu quả.

“Không khí lớp học rất đặc biệt, vừa trang nghiêm, vừa ấm áp và gần gũi. Ngoài kiến thức, em còn được học đạo lý làm người, rèn luyện kỹ năng sống, phòng tránh các tệ nạn xã hội... Nhà chùa còn hỗ trợ chúng em sách vở, bữa ăn và chỗ ở cho các bạn ở xa", em Lê Minh Uyên, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Trần Hữu Dực, xã Triệu Phong (Quảng Trị) bộc bạch.

Gần 20 năm qua, chùa Lập Thạch đã đón gần 4.000 lượt học sinh vào dịp hè (Ảnh: Nhật Anh).

Theo sư thầy Thích Đạo Tri, trụ trì chùa Lập Thạch, hè này, nhà chùa mở 9 lớp, dạy miễn phí cho gần 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, mỗi lớp 20-40 em. Các buổi học diễn ra trong khung giờ 7h30-10h (thứ 2 đến thứ 7) và 19h-21h (thứ 2, 4 và 6).

“Mỗi trẻ là một mầm non đang cố gắng vươn lên. Lớp học được mở ra và duy trì đến nay cũng từ trăn trở của nhà chùa trước hoàn cảnh nhiều em nhỏ thiếu vắng cha mẹ, khó khăn về vật chất. Lớp học vừa truyền đạt kiến thức vừa là điểm tựa tinh thần, giúp các em sống đẹp, sống có ích”, sư thầy Thích Đạo Tri nói.