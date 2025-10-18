Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường thông tin ban đầu

Ngày 18/10, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong.

“Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình. Sáng nay, gia đình đã lo xong hậu sự cho học sinh gặp nạn. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc hiện nhà trường chưa nắm rõ”, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, cho hay.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi 2 nam sinh theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Cũng theo vị đại diện nhà trường, nam sinh tử vong là em L.Q.H. (lớp 12A8), còn học sinh xô xát với em H. là P.T.B.N. (lớp 11A9).

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 17/10, sau khi tan học, H. và N. gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình). Tại đây, hai bên xảy ra đánh nhau, N. đã lấy hung khí tấn công vào cổ học sinh H..

Nạn nhân sau đó được bạn học và người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Theo lãnh đạo nhà trường, em H. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố của H. làm nghề tự do tại địa phương, còn mẹ là công nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh.

Đáng chú ý, cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá. “Trước khi xảy ra sự việc, 2 em không có mâu thuẫn, xô xát gì trong trường”, lãnh đạo nhà trường nói thêm.

Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang theo vũ khí hoặc vật dụng nguy hiểm vào trường học.