Chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 một số trường THPT “hot” ở Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 6, muộn khoảng hai tuần so với mọi năm để tránh trùng với lịch thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết việc này căn cứ khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến vào ngày 11-12/6.

Các năm trước, Hà Nội thường tổ chức thi lớp 10 công lập vào tuần thứ hai của tháng 6.

Theo Sở này, nếu giữ lịch cũ, hai kỳ thi có thể trùng hoặc diễn ra sát nhau. Nếu tổ chức thi ngay đầu tháng 6, học sinh không kịp ôn tập, vì năm học kết thúc vào ngày 31/5.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trường Archimedes Academy

Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 270 học sinh lớp 10.

Trường có 5 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng & cấp học bổng; theo kết quả học tập cộng phỏng vấn Toán, Tiếng Anh; thực hiện bài thi rà soát kiến thức riêng của trường; theo kết quả thi vào lớp 10 chuyên và xét kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Nhà trường sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra vào ngày 22/3, 19/4, 10/5.

Trong đó, điểm xét tuyển bằng môn Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh hoặc môn tự chọn.

Thông báo của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 720 chỉ tiêu, chia đều cho hai cơ sở Cầu Giấy và Tân Triều (360 học sinh/cơ sở).

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS và tham dự kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Nhà trường xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi lớp 10 kết hợp hồ sơ học tập, đồng thời tổ chức các đợt thi thử, đánh giá năng lực và xét học bổng Văn Như Cương. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ 10/12/2025 đến 21/6 năm nay.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu

Trường tuyển 300 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027 với hai hệ đào tạo: AS-A Level và AE (Anh ngữ học thuật tăng cường).

Phương thức tuyển sinh gồm xét hồ sơ kết hợp kiểm tra năng lực và phỏng vấn.

Trường Marie Curie

Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển 1.560 học sinh lớp 10 ở cả 3 cơ sở, trong đó cơ sở Mỹ Đình: 400 chỉ tiêu; Văn Phú: 560 chỉ tiêu; Việt Hưng: 600 chỉ tiêu.

Nhà trường tuyển sinh theo kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Thời gian đăng ký, xét hồ sơ sẽ được nhà trường công bố vào tháng 4 tới.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ảnh: Thành Đông).

Trường THPT Lý Thái Tổ

Năm nay nhà trường tuyển 12 lớp 10 với tổng 480 học sinh. Trường tuyển sinh theo nhiều đợt và chủ yếu xét học bạ THCS cho học sinh ngoài hệ thống.

Thông báo của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2026-2027 nhà trường tuyển sinh 675 chỉ tiêu.

Nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, gồm: Xét học bạ THCS, xét kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức và phỏng vấn, đánh giá năng lực khi cần thiết.

Học sinh được đăng ký vào các mô hình đào tạo như chất lượng cao, chuyên Toán, chuyên Anh và song ngữ, phù hợp với năng lực và định hướng học tập.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ cuối năm 2025. Thời gian đánh giá hồ sơ và phỏng vấn: Từ 12/2025 tới tháng 2 năm nay.

Nhà trường tuyển sinh vào lớp lớp 10 với 4 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét qua kỳ thi học bổng của trường; xét theo điểm thi vào các trường THPT chuyên; xét theo điểm thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT.

Từ ngày 3/3, Trường THPT Tạ Quang Bửu mở đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10, năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến.

Học sinh và phụ huynh có thể truy cập hệ thống để đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ và theo dõi hướng dẫn chính thức của nhà trường.

Toàn bộ quy trình tuyển sinh lớp 10 năm nay tiếp tục được thực hiện trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển đến xác nhận nhập học và phát hành mã nhập học cùng giấy hẹn nộp hồ sơ gốc.

Phụ huynh cần đến trường theo giấy hẹn để nộp hồ sơ gốc hoàn chỉnh.