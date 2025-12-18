Cậu bé từ chối nhận tiền, chỉ xin chai nhựa bán kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Mới đây, dư luận Trung Quốc xúc động trước câu chuyện một học sinh trung học viết lời kêu gọi trên bảng đen, xin bạn bè quyên góp chai nhựa đã qua sử dụng để bán nhằm kiếm tiền bệnh cho mẹ và giảm bớt gánh nặng nợ nần cho gia đình.

Cậu bé này là một học sinh lớp 8 tại Trường Trung học số 5 ở TP Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thông điệp viết bằng phấn trên bảng đen của em được các bạn học chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lời kêu gọi viết bằng phấn trên bảng đen của cậu bé đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trong lời kêu gọi, cậu bé viết: “Các anh chị lớp 9 thân mến, mọi người có thể để chai nước đã dùng vào một chỗ được không? Em sẽ đến thu gom. Em làm việc này để trả viện phí cho mẹ và giúp bố trả nợ. Bố em là nông dân, đang gánh khoản nợ hơn 100.000 NDT”.

Ngoài ra, nam sinh cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn học và chúc họ thi tốt trong kỳ thi tuyển sinh.

Sau khi nhận được sự quan tâm của bạn bè, cậu bé tiếp tục viết một bức thư khác, bày tỏ sẽ không nhận tiền hỗ trợ.

“Gia đình em mong muốn tự lao động để kiếm tiền. Em rất biết ơn nếu nhận được chai nhựa đã qua sử dụng, sách cũ hay giấy vụn. Em sẽ không nhận tiền hay bất kỳ hình thức quyên góp nào khác”, em viết.

Nhà trường cho hay gia đình cậu bé đang gặp khó khăn. Được biết, mẹ của cậu bé trước đây làm việc tại một xưởng may nhưng do lâm bệnh nên phải nghỉ việc, trở về quê và điều trị dài ngày. Trong khi đó, bố em rơi vào cảnh nợ nần vì mùa màng thất bát.

Cậu bé nhặt ve chai để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ (Ảnh chụp màn hình).

Để hỗ trợ học sinh này, nhà trường đã bố trí các thùng và xô trong lớp học nhằm thuận tiện cho việc thu gom chai nhựa. Trung bình mỗi ngày, cậu bé kiếm được khoảng 20-40 NDT từ việc bán phế liệu.

Hành động tự lực, từ chối nhận tiền mặt của cậu bé đã khiến nhiều cư dân mạng ấn tượng.

Một tài khoản trên mạng xã hội bình luận: “Đây là một cậu bé chín chắn và giàu nghị lực. Em không chỉ nghĩ cho gia đình mà còn giữ được lòng tự trọng và tinh thần tự cường”.

Dù bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, cậu bé cho biết em cảm thấy khá ngại ngùng trước sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy vậy, em cũng bày tỏ sự biết ơn: “Nhờ sự động viên của mọi người, em cảm thấy mùa đông này sẽ không còn lạnh nữa”.

Huyền Trang