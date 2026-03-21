Trung tâm ngoại ngữ thu học phí rồi đột ngột đóng cửa, giám đốc "biệt tích"

Ngày 21/3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có văn bản đề nghị một số địa phương phối hợp hỗ trợ cung cấp các nội dung liên quan về Trung tâm ngoại ngữ IALC (phường Tuy Hòa), sau khi đơn vị này bị phản ánh đột ngột đóng cửa, không hoàn trả học phí và cắt đứt liên lạc với phụ huynh.

Trung tâm ngoại ngữ IALC được thành lập vào năm 2021 do ông K.K.K. (44 tuổi) làm giám đốc.

Trung tâm ngoại ngữ IALC tại Đắk Lắk đột ngột đóng cửa, chưa hoàn học phí cho phụ huynh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi với báo chí, một phụ huynh cho biết đã đóng cho trung tâm 9 triệu đồng để cho con theo học trong 3 kỳ, nhưng mới học được khoảng 2 tháng thì cơ sở này bất ngờ đóng cửa mà không hề có thông báo.

"Tôi chở con đi học đến nơi thấy họ đóng cửa nên quay về. Sau đó, nhân viên của trung tâm có trình bày việc đơn vị ngừng hoạt động và sẽ trả lại 6 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi chờ suốt mà không thấy họ thực hiện như đã hứa nên rất bức xúc", vị phụ huynh lên tiếng.

Ông Lê Duy Nhất, Trưởng phòng Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhận được phản ánh về trung tâm, ông đã nhiều lần điện thoại cho giám đốc đơn vị này nhưng đều không liên lạc được.

Trong khi đó, người cho thuê mặt bằng khẳng định trung tâm đã dừng hoạt động và không trả tiền thuê mặt bằng 2 tháng nay nên đã cắt hợp đồng.

Phòng Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã chủ động trao đổi với nam nhân viên từng làm việc tại trung tâm và nhận được thông tin cơ sở này chỉ dạy hết tháng 12/2025, phải ngừng kinh doanh do không đủ kinh phí chi trả cho giáo viên, chi phí tiền thuê mặt bằng.

Nam nhân viên còn tiết lộ, sau khi đóng cửa, trung tâm mới trả lại học phí cho một số phụ huynh, số còn lại chưa hoàn trả. Riêng giám đốc đã tắt liên lạc.

"Chúng tôi đang tổng hợp thông tin từ địa phương để có căn cứ đề xuất, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", ông Nhất cho hay.