Căng thẳng đăng ký vào lớp 10 Hà Nội, trường “hot” tỷ lệ gần gấp đôi

Đây là dữ liệu đăng ký sau 3 ngày đầu tiên mở cổng chính thức. Tỷ lệ này sẽ còn thay đổi đến trước 24h ngày 17/4.

Cụ thể, theo Sở GD&ĐT Hà Nội sáng nay (13/4), sau 3 ngày đầu tiên, có 57.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, đạt tỷ lên gần 39% so với tổng số học sinh THCS năm học 2025-2026.

Đứng đầu trường có nguyện vọng 1 cao nhất là THPT Yên Hòa với 1.202 thí sinh đăng ký trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765 ; THPT Kim Liên với 972/765.

Kế tiếp đó là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức, Phan Đình Phùng, Tùng Thiện, Mỹ Đình, Quảng Oai, Mỹ Đức A, Nguyễn Gia Thiều…

Danh sách một số trường có tỷ lệ đăng ký nguyện vọng 1 cao (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội).

Thống kê theo tổng số nguyện vọng, các trường có tỷ lệ thí sinh đăng ký cao, phần lớn tập trung các trường vùng ngoại thành và có điểm đầu vào thấp như: THPT Bắc Lương Sơn, Lưu Hoàng, Tự Lập, Ứng Hòa B, Đại Cường, Đại Mỗ, Minh Quang, Thọ Xuân…

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10/4 đến ngày 17/4, học sinh Hà Nội đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Trước đó, sở này đã mở cổng để các trường đăng ký thử bằng hình thức trực tuyến trước khi đặt bút chọn nguyện vọng chính thức.

Trong thời gian đăng ký nguyện vọng, các em có thể thay đổi phương án lựa chọn.

Theo khuyến cáo của sở này, các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và phù hợp với điều kiện gia đình, phù hợp với định hướng tương lai sau này của học sinh.

Trong thời gian đăng ký nguyện vọng, học sinh và phụ huynh cần bảo mật tài khoản/mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn.

Biểu đồ tỷ lệ tất cả nguyện vọng theo danh sách trường công lập (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội).

Sở dĩ Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo điều này bởi trước đây đã từng có trường hợp người nhà dùng mật khẩu để thay đổi nguyện vọng trong khi thí sinh/phụ huynh không biết.

“Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh”, theo khuyến cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Sở này cũng nhấn mạnh, trường học tốt nhất là trường phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình.

Khi học tập phù hợp với năng lực, giúp học sinh tự tin. Khi học ở trường học gần nhà, giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn.