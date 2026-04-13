Cảnh báo loạt chiêu trò "bao đỗ" đại học, thí sinh cần lưu ý gấp

Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo có xu hướng gia tăng trong mùa thi sắp tới. Các thủ đoạn này nhắm vào tâm lý lo lắng của học sinh và phụ huynh.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây nhiều thông tin không chính thống lan truyền nhanh trên mạng xã hội, hàng loạt website giả mạo và các cuộc gọi mạo danh cán bộ tuyển sinh nhằm đánh lừa người dân.

Lợi dụng tâm lý lo lắng mùa thi, các đối tượng giả mạo tuyển sinh để chiếm đoạt tài sản của người dân (Ảnh minh họa: Công an Gia Lai).

Lợi dụng tâm lý mong muốn con em đỗ đạt vào trường danh tiếng, các đối tượng dựng lên nhiều chiêu trò tinh vi, tự xưng có quan hệ đặc biệt với nhà trường, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền để “bảo đảm” suất học. Các đối tượng còn quảng bá rầm rộ những khóa luyện thi cấp tốc, cam kết "bao đỗ" hoặc chắc chắn vào đại học. Tuy nhiên, sau khi thu học phí cao, chúng tổ chức qua loa hoặc cắt đứt liên lạc.

Một số trường hợp lừa đảo còn gửi thông báo trúng tuyển giả qua tin nhắn, email, cuộc gọi, yêu cầu đóng phí nhập học ưu đãi. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng công nghệ để cắt ghép giả con dấu, logo các trường đại học, cao đẳng giống như thật nhằm tạo lòng tin.

Thậm chí, kẻ xấu mạo danh công an phường, thông báo sai lệch về thông tin đăng ký dự thi, yêu cầu cập nhật gấp qua đường link giả mạo chứa mã độc. Khi làm theo hướng dẫn như quét khuôn mặt, nhập dữ liệu cá nhân, nạn nhân có thể bị đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời hứa “bao đỗ”, nâng điểm hay can thiệp kết quả thi. Mọi thông tin về kỳ thi, tuyển sinh cần được kiểm chứng qua kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường.

Phụ huynh và học sinh cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.