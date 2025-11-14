Cần Thơ chi gần 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

Ngày 14/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quan trọng về mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026, với tổng kinh phí dự kiến gần 457 tỷ đồng.

Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong giáo dục, hỗ trợ cả học sinh công lập và tư thục trên địa bàn.

Dự kiến Cần Thơ chi 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2025-2026 (Ảnh minh họa: Bảo Trân).

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ, chính sách mới sẽ cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ 100% học phí cho học sinh theo học tại các cơ sở dân lập, tư thục.

Mục tiêu là để học sinh ngoài công lập cũng được hưởng quyền lợi tương tự như học sinh công lập, góp phần thực hiện chính sách giáo dục công bằng.

Mức học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được quy định cụ thể theo vùng.

Trẻ mầm non và học sinh tiểu học: 100.000 đồng/tháng/học sinh (phường), 90.000 đồng/tháng/học sinh (xã).

Học sinh THCS: 120.000 đồng/tháng (phường), 100.000 đồng/tháng (xã).

Học sinh THPT: 140.000 đồng/tháng (phường), 120.000 đồng/tháng (xã).

Đối với hình thức học trực tuyến, mức học phí sẽ áp dụng 75% so với mức quy định.

UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh sự cần thiết của nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục ngoài công lập.