Nguồn thu học phí trường công của Hà Nội hơn 1.700 tỷ đồng

Theo nội dung tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định học phí, mức cấp bù học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội thông tin chi tiết về mức thu học phí hiện hành.

Cụ thể, học phí năm 2024-2025 chia 2 khu vực áp dụng. Địa bàn các phường thu 155.000 đồng/tháng với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS; 217.000 đồng/tháng với trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT.

Địa bàn các xã áp dụng mức thu tương ứng lần lượt là 75.000 đồng/tháng và 95.000 đồng/tháng.

Riêng trẻ mầm non, học sinh thuộc các xã miền núi chỉ đóng 19.000-24.000 đồng/tháng.

Đồng thời, học phí trực tuyến bằng 75% học phí trực tiếp.

Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Với mức thu như trên, năm học 2024-2025, Hà Nội thu được hơn 1.200 tỷ đồng học phí từ các trường mầm non, phổ thông công lập, không bao gồm trường chất lượng cao. Trong đó, cấp mầm non thu xấp xỉ 317 tỷ đồng, cấp THCS thu 576 tỷ đồng, cấp THPT thu 322 tỷ đồng.

Đối tượng trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học không có nguồn thu do đã được miễn học phí theo các quy định trước đó.

Với nhóm trường công chất lượng cao, Hà Nội thu về ngân sách khoảng 506 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 89 tỷ đồng học phí mầm non, 104 tỷ đồng học phí tiểu học, 216 tỷ đồng học phí THCS và 97 tỷ đồng học phí THPT.

Khi thực hiện chính sách miễn học phí với toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, đồng thời hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh dân lập, tư thục, chất lượng cao, Hà Nội dự kiến chi ngân sách hơn 2.700 tỷ đồng trong năm học 2025-2026.

Số chi này bao gồm gần 2.200 tỷ đồng miễn học phí và cấp bù học phí cho nhóm công lập và khoảng 526 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho nhóm dân lập, tư thục.

Theo số liệu thống kê, năm học 2025-2026, toàn thành phố Hà Nội có 2.954 cơ sở giáo dục từ mầm non đến hết THPT với xấp xỉ 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh, tăng khoảng 30.000 so với năm 2024-2025.

Nhóm học công lập chiếm đại đa số với gần 2 triệu em, tương đương 87%. Nhóm học dân lập, tư thục là 318.000 em. Nhóm học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là 57.000 em.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định mức học phí, cấp bù học phí năm học 2025-2026 vào chiều mai, 13/11.