Các trường ở Hải Phòng tự quyết định cho học sinh nghỉ khi bão Matmo

Ngày 5/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, đơn vị này đã ban hành công văn yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến bão số 11, chủ động triển khai phương án phòng chống ở mức cao nhất. Các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Sở nhấn mạnh, các trường phải thông báo kịp thời tới phụ huynh, giáo viên, học sinh trước 21h ngày 5/10 để chủ động đưa đón, quản lý và chăm sóc. Đồng thời, đơn vị giáo dục cần bố trí lực lượng trực bão, phối hợp với địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất làm nơi tránh trú tạm thời.

Trước đó, chiều 4/10, UBND thành phố tổ chức họp trực tuyến triển khai ứng phó bão, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân chủ trì. Ông Quân yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục khẩn trương thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Bộ đội Biên phòng được giao kêu gọi, kiểm đếm, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú ẩn an toàn trước 12h ngày 5/10. Các sở ngành khác được phân công nhiệm vụ như kiểm tra hệ thống thủy lợi, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, sơ tán người già, người bệnh, cắt tỉa cây xanh, khơi thông thoát nước, sẵn sàng phương tiện ứng cứu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5/10 bão Matmo đạt cấp 12, giật cấp 15, chiều cùng ngày đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) trước khi suy yếu và tiến vào Quảng Ninh - Hải Phòng rạng sáng 6/10 với cường độ cấp 9, giật cấp 12, sau đó tiếp tục giảm khi đi sâu vào đất liền.