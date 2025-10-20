Trường Minh Phú báo cáo gì về vụ học sinh lớp 10 bị bắt liếm biển số xe?

Trường THPT Minh Phú, Hà Nội, đã có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT về vụ việc một học sinh lớp 10 trường này bị bắt nạt, bắt bò và liếm biển số xe.

Theo đó, đoạn clip về sự việc được tung lên mạng ngày 17/10. Địa điểm quay là bãi đất trống cạnh sân bóng khu chùa Mai Đoài, thôn Mai Đoài, xã Sóc Sơn.

Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc đến Công an xã Sóc Sơn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh 6 đối tượng liên quan. 2 trong 6 đối tượng này là học sinh lớp 10B, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn.

4 đối tượng còn lại đã bỏ học, gồm 2 người sinh năm 2010, 1 người sinh năm 2008 và 1 người sinh năm 2007. Tất cả 6 đối tượng đều đang ở độ tuổi vị thành niên, thường trú trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Nam sinh lớp 10 ở Sóc Sơn bị bắt quỳ, bò và liếm biển số xe (Ảnh cắt từ clip).

Báo cáo của Trường THPT Minh Phú cho biết, sự việc xảy ra vào 11 giờ ngày 15/10. Nhóm 6 đối tượng trên đã khống chế nạn nhân đến khu đất vắng. Tại đây, Q.A cầm điện thoại quay video và bắt H. quỳ xuống bò và bắt H. gọi "con xin lỗi bố Long", "con xin lỗi bố Sơn", "con xin lỗi bố Đạt", "con xin lỗi bố Lâm" và bắt H. liếm biển số xe của S.

H. không thực hiện nên bị Đ. đá 1 cái vào mặt. Sau đó, H. đã phải liếm biển số xe của S.

Tuy nhiên, H. tiếp tục bị L. dùng tay tát vào mặt 1 cái và đá vào mặt 2 cái. Bắt nạt nạn nhân xong, nhóm Q.A tắt video, bắt bạn của H. đi về trước, để H. đi bộ về và bỏ đi.

Sau khi nhận thông tin về sự việc, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã đến gia đình em H. thăm hỏi. Hiện nam sinh đã đi học trở lại. Nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khoẻ tinh thần cho học sinh.

Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra vụ việc.

Như Dân trí đưa tin trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh bị nhóm 6 thanh niên quây, bắt bò bằng 2 tay 2 chân và liếm biển số xe đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều độc giả để lại bình luận cho biết họ đã bật khóc khi xem clip vì nghĩ đến con mình.