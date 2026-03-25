Cà Mau không thu lệ phí tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 25/3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 từ ngày 26/6 đến 28/6, đối với trường THPT chuyên.

Cụ thể, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển chỉ tiêu tuyển sinh không quá 350 học sinh; trường THPT chuyên Bạc Liêu không quá 315 học sinh.

Thí sinh sẽ thi 3 môn chung (ngữ văn, toán, tiếng Anh) và 1 môn chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

Các thí sinh thi hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh (không chuyên) có 50% trắc nghiệm và 50% tự luận; môn thi chuyên tiếng Anh có thêm phần nghe. Thời gian làm bài thi ngữ văn, toán 120 phút và tiếng Anh 90 phút; môn chuyên 150 phút.

Tỉnh tuyển sinh lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú, nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 18/6 đến 22/7; thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 27/7.

Cụ thể, trường phổ thông dân tộc nội trú Cà Mau tuyển sinh 145 học sinh lớp 10; phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu tuyển sinh 145 học sinh lớp 10 (đối với cấp trung học cơ sở tuyển sinh 70 học sinh lớp 6).

Với các trường THPT phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh tổ chức xét tuyển đợt 1 từ ngày 18/6 đến 16/7 và đợt 2 từ ngày 19/7 đến 24/7.

Đối tượng là học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau. Đối với những trường THPT ở địa bàn giáp ranh với tỉnh khác được quyền tuyển sinh ngoài tỉnh ở vùng lân cận nếu có đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, tỉnh không thu lệ phí tuyển sinh.