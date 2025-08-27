Không kiểm tra chất lượng, xếp lớp chọn dịp đầu năm học

Ngày 27/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết, Sở vừa lưu ý UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức công tác giáo dục đầu năm học 2025-2026.

Cụ thể, Sở yêu cầu các trường không tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học để tránh tạo áp lực cho học sinh; không xếp lớp chọn, lớp nâng cao (trừ các lớp chuyên ở trường THPT chuyên) dưới mọi hình thức nhằm tránh tạo áp lực và dễ phát sinh hiện tượng “chạy lớp”.

Thay vào đó, các trường cần quan tâm, có giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức ôn tập hiệu quả cho học sinh cuối cấp, hỗ trợ học sinh có kết quả học tập chưa đạt yêu cầu theo quy định.

Ngành giáo dục Cà Mau lưu ý các trường không tạo áp lực đầu năm học cho học sinh (Ảnh minh họa: H.H).

Sở GD&ĐT khuyến khích phát huy vai trò của giáo viên trong việc tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh chủ động, tích cực, tự giác và phát triển năng lực tự học, học nhóm trong suốt quá trình học tập.

Đối với cấp THPT, Sở yêu cầu các trường cần tổ chức hiệu quả việc tư vấn, hướng dẫn cho học sinh đăng ký lựa chọn các môn học và chuyên đề học tập bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, cân bằng giữa các môn học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó là linh hoạt trong bố trí sĩ số học sinh trên lớp để đáp ứng tối đa nhu cầu và nguyện vọng của học sinh; bảo đảm việc phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu giữa các lớp học có tính khoa học, hợp lý, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên của tỉnh Cà Mau (mới) sau khi sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu từ ngày 1/7.

Theo kế hoạch, khối lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường từ ngày 25/8 đến trước ngày khai giảng; giáo dục mầm non và các khối lớp khác của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 28/8 đến trước ngày khai giảng.

Toàn tỉnh khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Các khối lớp bắt đầu học kỳ I từ ngày 8/9 đến 10/1/2026 (gồm 18 tuần thực học); học kỳ II từ ngày 12/1/2026 đến 23/5 (gồm 17 tuần thực học).

Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học chậm nhất 31/5/2026. Trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, thời gian năm học có thể được kéo dài và kết thúc chậm nhất 13/6/2026.