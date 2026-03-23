Bỏ xe máy, sinh viên xa nhà tiết kiệm nửa phân vàng/tháng

Khi chi phí đi lại trở thành "gánh nặng"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Hà Phương Linh (sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế TPHCM) cho biết, mỗi ngày của cô bắt đầu bằng hành trình dài khoảng 54km cả đi lẫn về từ nhà đến giảng đường.

Với một nữ sinh, việc tự mình cầm lái suốt 2-3 giờ giữa dòng xe đông đúc không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn là áp lực kéo dài, bào mòn sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phương Linh chuẩn bị hành trình đi phượt hơn 50km đến trường (Ảnh: NVCC).

“Trước đây, mỗi tuần tôi chỉ tốn hơn 100.000 đồng tiền xăng. Nhưng khi giá nhiên liệu liên tục biến động, chi phí này đã gần như tăng gấp đôi”, Linh chia sẻ.

Mỗi lần bảng giá xăng tại các cây xăng điều chỉnh, nữ sinh lại không khỏi lo lắng khi ngân sách sinh hoạt vốn đã eo hẹp tiếp tục bị ảnh hưởng.

“Đi học còn xa hơn đi làm”, Linh cười chua chát khi nói về quãng đường của mình.

Cô cho biết, khoản thu nhập ít ỏi từ việc dạy thêm tiếng Anh, vốn dự định để trang trải chi phí cá nhân hoặc tích lũy, nay phần lớn phải dành cho việc đổ xăng, duy trì những chuyến đi học mỗi ngày.

“Tiền lương dạy thêm tháng nào nhận về tôi cũng phải trích ngay một khoản cố định cho xăng xe, dầu nhớt và bảo dưỡng. Nếu không đi làm thêm, có lẽ tôi khó có thể trụ nổi với quãng đường hơn 50km mỗi ngày”, Linh bộc bạch.

Để bù đắp cho khoản chi phí di chuyển ngày càng “ngốn” ngân sách, nữ sinh buộc phải thắt chặt chi tiêu một cách tối đa. Từ việc cắt giảm mua sắm trực tuyến đến hạn chế những buổi gặp gỡ bạn bè, mọi khoản chi không thực sự cần thiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Thậm chí, Linh còn thay đổi cả thói quen lái xe, luôn giữ đều tay ga, hạn chế tăng tốc đột ngột để tiết kiệm từng chút nhiên liệu.

Tuy nhiên, chi phí xăng xe chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến Linh lo ngại hơn cả là sự bào mòn về sức khỏe và những rủi ro an toàn trong quá trình di chuyển.

“Việc phơi mình dưới nắng gắt, mưa lớn, hít khói bụi suốt quãng đường xa khiến tôi nhiều khi kiệt sức trước khi kịp bước vào tiết học đầu tiên, và mệt lả khi vừa trở về đến nhà”, Linh chia sẻ.

“Cuộc di cư” âm thầm khỏi yên xe máy

Trong khi nhiều sinh viên vẫn chật vật với bài toán chi phí di chuyển, Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh viên năm 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM) đã sớm tìm được “lối thoát” nhờ lựa chọn xe điện.

Sinh sống cách trường khoảng 15km, Bình từng có thời gian dài “khốn đốn” với chiếc xe tay ga cũ thường xuyên hỏng vặt, đặc biệt tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Quyết định chuyển sang xe điện đã trở thành bước ngoặt, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của nữ sinh.

Chia sẻ về bài toán chi phí, Bình cho biết: “Mỗi lần sạc đầy tại trạm chỉ tốn khoảng 12.000-20.000 đồng nhưng có thể đi được tới 90km. Nếu sạc tại nhà thì chi phí còn thấp hơn. Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 200.000-300.000 đồng so với dùng xe xăng”.

Dù thừa nhận phương tiện này vẫn còn một số bất tiện như thời gian sạc lâu hay hạn chế khi di chuyển quãng đường dài, nhưng theo Bình, đó là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng để đổi lại sự chủ động và nhẹ gánh chi tiêu.

Trong khi đó, giải pháp “triệt để” hơn về chi phí lại đến từ xe buýt - lựa chọn quen thuộc của Huỳnh Bảo Thy (sinh viên năm nhất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM).

Tuyến xe buýt số 8 quen thuộc với nhiều sinh viên tại TPHCM (Ảnh: Huyền Trang).

Với lộ trình cố định từ nhà đến trường, Thy lựa chọn tuyến xe số 33 và số 8 làm phương tiện di chuyển hằng ngày. Chỉ với 3.000 đồng mỗi lượt vé sinh viên, nữ sinh không chỉ tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn tận dụng thời gian trên xe để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem tài liệu trong không gian máy lạnh, tách biệt khỏi khói bụi và áp lực giao thông.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi phương tiện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những sự cố như xuống nhầm trạm, lỡ chuyến hay cảnh chen chúc giờ cao điểm là điều khó tránh khỏi.

Bảo Thy ngồi bạn đứng chờ xe buýt (Ảnh: Huyền Trang).

“Lúc mới đi, tôi chưa quen nên có lần xuống nhầm trạm, phải đi bộ thêm một đoạn mới tới trường. Khi đó tôi khá lo vì sợ trễ giờ học. Sau lần đó, tôi luôn chủ động đi sớm hơn để tránh bị lỡ xe”, Thy kể.

Theo Thy, để việc di chuyển bằng xe buýt thuận tiện hơn, sinh viên nên chủ động tra cứu lộ trình và canh thời gian ra trạm sớm hơn dự kiến khoảng 30 phút.

Trước đây, nếu đi xe máy 50km/ngày, mỗi tháng sinh viên mất khoảng 600.000-800.000 đồng tiền xăng. Nếu tính thêm phí gửi xe 3.000 đồng/lượt và các phí bảo dưỡng khác, số tiền có thể lên đến hàng triệu đồng.

Trong khi đó, với vé lượt sinh viên cho xe buýt chỉ 3.000 đồng, Thy chỉ tốn khoảng 150.000 đồng mỗi tháng cho việc đi học. Từ đó, cô gái có thể tiết kiệm khoảng 800.000 đồng mỗi tháng khi đổi sang phương tiện mới.

Khoản tiền tiết kiệm được từ việc đi xe buýt mỗi ngày có thể không quá lớn, nhưng đủ để giúp nữ sinh cải thiện chất lượng bữa ăn và giảm bớt áp lực chi tiêu. Quan trọng hơn, đó là cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải bận tâm đến kim xăng hay nỗi lo xe cộ hỏng hóc giữa đường.

Huyền Trang