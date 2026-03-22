29 nhà giáo là đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 29 đại biểu đến từ ngành giáo dục, có sự xuất hiện của PGS.TS Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của dàn lãnh đạo các đại học, trường đại học trọng điểm trải dài từ Bắc đến Nam: GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; GS.TS Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Các nhà giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, từ trái qua: GS.TS Nguyễn Thanh Phương, GS.TS Nguyễn Thị Lan, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng.

Gương mặt lớn tuổi nhất trong khối giáo dục là PGS.TS Trần Hoàng Ngân (SN 1964) - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn.

Ông là đại biểu kỳ cựu đã tham gia các khóa XIII, XIV, XV, mang theo vốn kiến thức sâu rộng về kinh tế và giáo dục đại học.

Cùng với đó, GS.TS Nguyễn Thanh Phương (SN 1965) - Bí thư Đảng uỷ Đại học Cần Thơ cũng đánh dấu nhiệm kỳ thứ 4 là đại biểu Quốc hội.

Điểm nhấn đặc biệt của khóa XVI chính là sự trẻ hóa. Trong số 29 ứng viên trúng cử, đã có những giáo viên còn rất trẻ.

Người trẻ tuổi nhất là cô giáo Lo Thị Bảo Vy (SN 24/3/2002) - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An. Cô Vy là người dân tộc Ơ Đu, tốt nghiệp cử nhân đại học sư phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

Đáng chú ý, cô nằm trong nhóm 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước và đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ tuổi nhất.

Sự hiện diện của cô giáo Lo Thị Bảo Vy cũng đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội có đại diện là người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc có dân số ít nhất tại Việt Nam.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy là đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ nhất (Ảnh: NVCC).

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me.

Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết như cô giáo Lỳ Mì Lẻ (SN 2001) tại Điện Biên hay Lò Thị Huyền (SN 1999) tại Sơn La. Sự hiện diện của các cô giáo mầm non, tiểu học vùng cao không chỉ làm đa dạng cơ cấu đại biểu mà còn mang đến những góc nhìn thực tế nhất về đời sống và giáo dục tại các địa bàn khó khăn.

Ngoài ra, cô giáo Nàng Xô Vi (SN 1996) - người từng là đại biểu trẻ nhất khóa XV - tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri để tái đắc cử, khẳng định bản lĩnh của thế hệ nhà giáo trẻ trên chính trường.

Có 8 người đã tham gia ít nhất 1 khoá ĐBQH đều tái cử gồm: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội; TS Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới; GS.TS Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng uỷ Đại học Cần Thơ; ThS Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, An Giang; TS Lê Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; Cử nhân Nàng Xô Vi - Phó Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Kon Tum.

Xét về học hàm, học vị, đội ngũ đại biểu đến từ ngành giáo dục có trình độ chuyên môn cao. Trong đó, đại biểu có trình độ GS chiếm hơn 10%, PGS.TS chiếm gần 38%, tiến sĩ chiếm hơn 24%, thạc sĩ chiếm 7%.

Biểu đồ về tỷ lệ trình độ chuyên môn của các đại biểu Quốc hội khoá XVI đang công tác lĩnh vực giáo dục (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Danh sách 29 đại biểu Quốc hội khóa XVI công tác trong lĩnh vực giáo dục

(thứ tự xếp theo danh sách công bố ĐBQH khoá XVI, chức vụ lược giản)

1/ PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (SN 1967), Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

2/ PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (SN 1972), Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.

3/ TS Nguyễn Thị Thu Dung (SN 1969), Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình.

4/ PGS.TS Hoàng Minh Sơn (SN 1969), Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

5/ GS.TS Nguyễn Thị Lan (SN 1974), Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

6/ PGS.TS Trần Hoàng Ngân (SN 1964), Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn.

7/ GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1974), Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

8/ PGS.TS Bùi Xuân Hải (SN 1972), Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

9/ TS Phạm Kiều Anh Thơ (SN 1987), Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

10/ GS.TS Nguyễn Thanh Phương (SN 1965), Bí thư Đảng uỷ Đại học Cần Thơ.

11/ PGS.TS Võ Thanh Tùng (SN 1979), Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

12/ Thạc sĩ Châu Quỳnh Dao (SN 1977), Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, An Giang.

13/ TS Phạm Huỳnh Thanh Vân (SN 1978), Phó Trưởng khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang.

14/ TS Lê Thanh Xuân (SN 1977), Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

15/ Cô giáo Lỳ Mì Lé (SN 2001), Giáo viên Trường MN Huổi Lếch, Điện Biên.

16/ TS Đặng Anh Tuấn (SN 1981), Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Đồng Nai.

17/ Cử nhân Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1982), Hiệu trưởng Trường TH, THCS Quang Trung, Hưng Yên.

18/ PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc (SN 1984), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

19/ Cử nhân Sí Thị Mai Anh (SN 1991), Tổ trưởng chuyên môn, Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sa Pa, Lào Cai.

20/ Cử nhân Lo Thị Bảo Vy (SN 2002), Giáo viên Trường TH Quỳnh Lập A, Nghệ An.

21/ PGS.TS Đoàn Minh Huấn (SN 1971), Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

22/ Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1992), Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình.

23/ PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa (SN 1972), Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

24/ Cử nhân Nàng Xô Vi (SN 1996), Phó Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Kon Tum, Quảng Ngãi.

25/ TS Chu Lương Trí (SN 1991), Giáo viên Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh.

26/ Cử nhân Lò Thị Huyền (SN 1999), Giáo viên Trường MN Mộc Ly, Sơn La.

27/ TS Chu Mạnh Hùng (SN 1973), Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội.

28/ PGS.TS Phạm Thế Anh (SN 1982), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức.

29/ PGS.TS Nguyễn Đào Tùng (SN 1975), Giám đốc Học viện Tài chính.