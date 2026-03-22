Bách khoa Hà Nội miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh, mức 80-100 triệu

Theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH), từ năm 2026, nhà trường sẽ miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh trúng tuyển.

Theo GS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, với gói kinh phí 4 tỷ đồng năm 2025, ông hy vọng sang năm sẽ tăng gấp rưỡi để hỗ trợ nhiều người học hơn, tạo điều kiện tốt nhất để người học sau đại học phát huy khả năng.

Đây là chủ trương nhằm hiện thực hóa các định hướng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 9.880 chỉ tiêu, giữ ổn định tổng quy mô và 3 phương thức tuyển sinh như năm 2025.

Cũng trong năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh tiến sĩ ở 27 ngành. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển nhiều nhất (25 học viên), kế đến là Kỹ thuật cơ điện tử (15), Khoa học máy tính (10), Kỹ thuật máy tính (10).

Người dự tuyển cần tốt nghiệp thạc sĩ, hoặc có bằng đại học loại giỏi trở lên. Họ thể hiện kinh nghiệm nghiên cứu qua luận văn thạc sĩ; bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có hai năm trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên. Ngoài ra, ứng viên đạt điều kiện về ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 (B1) trở lên.

Ngoài khối trường Sư phạm, Quân đội, An ninh, thời gian qua, một số trường đại học đang có chính sách miễn học phí cho nghiên cứu sinh nhằm thu hút nhân tài.

Năm ngoái, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cùng nhiều quyền lợi khác.

Theo GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, với đề án này, các học viên, nghiên cứu sinh sẽ phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian tại trường, tạm gác công việc chính thức.

Nhà trường kỳ vọng sau khi thực hiện đề án, phong trào nghiên cứu khoa học của toàn trường sẽ dâng lên, lan tỏa tới từng sinh viên đại học; sau một thời gian giúp trường xây dựng được môi trường, văn hóa nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo.