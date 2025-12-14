Bỏ hội đồng trường, đề xuất ĐH Quốc gia TPHCM thành lập hội đồng tư vấn

Đề xuất được ông Vũ Hải Quân nêu tại Kỳ họp lần thứ 26, khóa IV của Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM, diễn ra ngày 13/12. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM.

Kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNUHCM).

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, mọi tổ chức đều có những điểm mạnh, hạn chế nhất định và mô hình Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hội đồng đã đóng vai trò tư vấn rất quan trọng cho Ban Giám đốc, đặc biệt trong việc tham vấn và phản biện chính sách.

Khi mô hình này dừng hoạt động, ông Vũ Hải Quân đề xuất Đại học Quốc gia TPHCM cần nghiên cứu thành lập một hội đồng tư vấn nhằm tiếp tục phát huy vai trò.

Tại kỳ họp, Đại học Quốc gia TPHCM cũng xem xét và phê duyệt nội dung của Chương trình Phát triển Đại học Quốc gia thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Theo đó, đến năm 2030, đơn vị này phấn đấu thuộc top 100 đại học châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, với ít nhất 4 ngành được xếp hạng top 50 thế giới.

Chiến lược phát triển nhấn mạnh mục tiêu tăng gấp ba lần số bài báo quốc tế Scopus, đồng thời đưa tỷ lệ người học sau đại học đạt tối thiểu 30%.

Triển khai các chính sách đột phá nhằm bồi dưỡng lực lượng nghiên cứu trẻ, Đại học Quốc gia TPHCM cam kết miễn học phí và cấp học bổng cho 100% nghiên cứu sinh thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu.

Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại kỳ họp (Ảnh: VNUHCM).

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, trong năm 2024-2025, có 173 cơ sở giáo dục đại học công lập (không tính cơ sở thuộc quân đội, công an) đã thành lập hội đồng trường. Tất cả 41 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện hội đồng trường.

Bộ GD&ĐT đánh giá thực tế mô hình hội đồng trường trong nhiều cơ sở giáo dục công lập chưa phát huy được vai trò thực chất. Hoạt động của Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục công lập còn mang tính hình thức, trùng lặp với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, gây lãng phí nguồn lực, thời gian.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường từ ngày 12/9.

Ngoài ra cũng tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.