Bỏ học chuyên Anh, nữ sinh Cao Bằng rẽ hướng thi Văn và được tuyển thẳng

Bước ra “vùng an toàn”

Trần Thị Thảo Linh (SN 2007, ngụ tại tỉnh Cao Bằng) vốn là học sinh chuyên Anh, gắn bó nhiều năm với ngoại ngữ và các kỳ thi liên quan. Tuy nhiên, sau một thời gian theo đuổi môn học này, Linh bắt đầu có những trăn trở riêng.

“Tôi muốn có một sự thay đổi xuất phát từ bên trong nội tâm con người mình. Tôi tin rằng môn học sâu sắc như Ngữ văn sẽ làm được điều ấy”, Linh chia sẻ.

Quyết định chuyển hướng sang thi Ngữ văn không phải là lựa chọn bộc phát mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ nghiêm túc.

Bên cạnh mong muốn đổi mới bản thân, nữ sinh Cao Bằng cũng định hướng theo khối D, với nền tảng sẵn có ở môn Toán và tiếng Anh. Việc trau dồi thêm Ngữ văn, theo Linh, là cách để hoàn thiện năng lực học tập một cách toàn diện hơn.

Việc rẽ hướng sang một môn học đòi hỏi nền tảng cảm thụ, tư duy và chiều sâu nội tâm được Linh xem là lựa chọn khác số đông (Ảnh: NVCC).

Ở thời điểm đưa ra quyết định, Linh không gặp phải sự phản đối từ gia đình hay thầy cô. Ngược lại, sự ủng hộ từ những người xung quanh trở thành nguồn động viên lớn.

“Người băn khoăn nhất lại chính là bản thân. Tôi chưa có kiến thức chuyên sâu về môn Văn, cũng không biết mình có theo kịp các bạn chuyên Văn hay không, hay giới hạn của bản thân đến đâu để đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy”, Linh nói.

Bắt đầu học Ngữ văn một cách nghiêm túc từ giữa năm lớp 10, Linh gần như phải làm quen lại với toàn bộ hệ thống kiến thức. Khác với các học sinh chuyên Văn đã được định hướng bài bản từ sớm, quá trình ôn luyện của Linh mang tính chọn lọc và tập trung cao.

“Việc học cấp tốc buộc bản thân phải xác định đâu là những kiến thức quan trọng, cốt lõi, thay vì học dàn trải”, Linh cho biết.

Nền tảng ngoại ngữ lại trở thành một lợi thế trong quá trình học Văn. Theo Linh, nhiều văn bản nước ngoài, sách báo chính luận bằng tiếng Anh là nguồn tham khảo quý giá, giúp em mở rộng tư duy và củng cố lý thuyết cảm thụ. Đồng thời, việc tiếp cận văn hóa phương Tây cũng góp phần hình thành cá tính, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và diễn đạt trong các bài viết văn học.

“Tôi thường viết bằng chính trải nghiệm của mình. Lời văn không cần quá bay bổng hay phức tạp, mà ưu tiên diễn đạt rõ ràng ý tứ, đôi khi là những liên tưởng vừa đủ để làm sáng rõ vấn đề”, Linh chia sẻ.

Đồng hành cùng Linh trên hành trình ấy là sự hỗ trợ từ nhiều thầy cô môn Ngữ văn. Mỗi người mang đến cho Linh một góc nhìn khác nhau: từ cách diễn đạt khoa học, tư duy logic, đến khả năng khơi gợi cảm xúc và chiều sâu suy nghĩ. “Mỗi thầy cô đều là một dấu ấn, góp phần giúp tôi hoàn thiện ngòi bút của mình”, Linh nói.

Hành trình gắn bó với môn Ngữ văn của Linh cũng in đậm dấu ấn từ sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô (Ảnh: NVCC).

Học văn còn để bồi đắp tư tưởng sống

Nhắc đến kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Linh nhớ nhất khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi. Trái với tưởng tượng về sự căng thẳng hay tiếc nuối, nữ sinh Cao Bằng cảm thấy nhẹ nhõm.

Theo Linh, kết quả thi có thể khiến hành trình ấy trọn vẹn hơn, nhưng không nên trở thành yếu tố quyết định tất cả.

Điều quan trọng nhất là những tư tưởng và tinh thần được vun đắp trong quá trình học Văn, cũng như khả năng áp dụng lối suy nghĩ ấy vào đời sống thực tế, chứ không chỉ nằm trên trang giấy.

Khi biết mình giành giải nhì quốc gia và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Linh thừa nhận cảm xúc đầu tiên là sự phấn khởi xen lẫn bồi hồi. Trong bối cảnh ngành sư phạm ngày càng thu hút, điểm chuẩn cao, suất tuyển thẳng không chỉ giúp Linh giảm áp lực thi cử mà còn mang lại sự tự tin trước ngưỡng cửa đại học.

Dù vậy, Linh cho rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. “Tôi vẫn cần tiếp tục trau dồi kiến thức và tri thức để có thể thích nghi tốt với môi trường sư phạm, nơi đòi hỏi cả chiều rộng lẫn chiều sâu hiểu biết”, Linh tâm sự.

Nữ sinh từng phân vân giữa việc theo đuổi ngành Truyền thông hoặc Sư phạm (Ảnh: NVCC).

Trước khi quyết định chọn ngành Sư phạm, Linh từng cân nhắc theo học lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, quá trình học và ôn thi Ngữ văn đã khiến nữ sinh thay đổi suy nghĩ.

Theo Linh, sư phạm là con đường bền vững, đồng thời vẫn mở ra nhiều không gian sáng tạo trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, không khép kín hay nhàm chán như một số định kiến.

Nói về hình mẫu giáo viên Ngữ văn trong thời đại mới, Linh cho rằng ngoài những phẩm chất truyền thống, người thầy còn cần khả năng cập nhật thời đại, hiểu rõ vị trí của văn học trong đời sống hôm nay.

“Từ đó, môn Ngữ văn mới có thể được giảng dạy theo hướng phù hợp, tiếp cận gần hơn với học sinh và thực sự phát huy vai trò giáo dục tư tưởng, tạo sức lan tỏa”, Linh bày tỏ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Linh khuyến khích học sinh dám thử sức, dám rẽ hướng thay vì chỉ đi theo những lộ trình an toàn.

Tuy nhiên, sự can đảm ấy cần đi kèm với kế hoạch rõ ràng, sự tham khảo từ gia đình, thầy cô và nỗ lực bền bỉ.

“Chỉ khi đó, sự thay đổi mới thực sự có ý nghĩa”, Linh nói.

Huyền Trang