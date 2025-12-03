Lịch tuyển sinh đầu cấp dự kiến năm 2026 của TPHCM

Theo kế hoạch dự kiến của Sở GD&ĐT TPHCM, kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm 4 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1 từ ngày 1/1 đến 28/2/2026: Rà soát và đánh giá gồm các nội dung thống kê dữ liệu học sinh toàn thành phố ở 3 khu vực, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.

TPHCM bắt đầu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hoài Nam).

Giai đoạn 2 từ ngày 1/2 đến 31/3/2026: Lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch tuyển sinh, ban hành kế hoạch chính thức.

Giai đoạn 3 từ 31/3 đến 31/5/2026: Triển khai và tổ chức, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

Giai đoạn 4 từ 1/6 đến 31/8/2026 là thời gian tổ chức thi các kỳ thi tuyển sinh; giám sát đánh giá kết quả.

Được biết, 100% địa phương ở TPHCM sẽ triển khai tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến dựa trên cơ sở bản đồ GIS lấy nơi ở làm cơ sở chính.

Bản đồ GIS trong tuyển sinh giúp học sinh, phụ huynh tham khảo khoảng cách trường học. Học sinh, phụ huynh có thể biết các trường sẽ cách nhà bao nhiêu km để lựa chọn phù hợp ngay từ đầu.

Năm 2026 là năm tuyển sinh đầu tiên của TPHCM sau khi thực hiện sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để trở thành đô thị giáo dục lớn nhất cả nước. Đến nay, TPHCM có khoảng 2,6 triệu học sinh với quy mô hơn 3.500 trường công lập.