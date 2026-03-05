Các trường top tính điểm học bạ thế nào trong tuyển sinh 2026

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở đào tạo sẽ không còn áp dụng phương thức xét tuyển học bạ riêng lẻ như trước đây.

Điều này đồng nghĩa với việc điểm học bạ đã chính thức không còn được dùng như một phương thức độc lập trong xét tuyển đại học.

Tuy nhiên, bên cạnh một số trường từ lâu đã không sử dụng học bạ trong xét tuyển, năm nay nhiều trường đại học vẫn tiếp tục sử dụng kết quả học bạ như một thành phần trong các phương thức xét tuyển kết hợp.

Điểm học bạ sẽ là một thành tố trong phương thức xét tuyển tổng hợp của tất cả các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Năm nay, cả 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM đều triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp. Phương thức này sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học bạ THPT cùng các tiêu chí phù hợp khác để xét tuyển.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được tính như sau: Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó, w₁, w₂, w₃ là các hệ số tương ứng với từng tiêu chí. Các trường thành viên được tự chủ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, quy định trọng số và hệ số quy đổi cho từng tiêu chí, bảo đảm phù hợp với ngành đào tạo và đúng quy định hiện hành.

Riêng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), tiếp tục dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường có điểm mới nổi bật là nhân đôi điểm môn Toán trong kết quả học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường chỉ nhân đôi điểm môn này trong bài thi đánh giá năng lực.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cùng với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm học bạ sẽ là một trong hai thành phần của phương thức xét tuyển kết hợp.

Theo đó, để đăng ký xét tuyển theo phương thức này, thí sinh chỉ cần thi một môn duy nhất mà mình có thế mạnh trong tổ hợp môn để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và lấy điểm xét tuyển. Hai môn còn lại trong tổ hợp sẽ được xét bằng điểm học bạ. Đáng chú ý, điểm thi môn đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân đôi khi tính điểm xét tuyển.

Tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, phương thức xét tuyển tổng hợp được triển khai theo hướng xét kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt ở bậc THPT và chứng chỉ tiếng Anh.

Điểm xét tuyển được tính từ điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12, cộng với điểm quy đổi từ các tiêu chí khác.

Cụ thể, điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học được tính theo công thức: Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm trung bình theo tổ hợp lớp 12).

Tại Trường Đại học Ngoại thương, điểm học bạ được sử dụng kèm theo các điều kiện cụ thể do nhà trường quy định.

Phương thức xét kết quả học bạ chỉ áp dụng cho một số nhóm thí sinh nhất định, gồm học sinh hệ chuyên, học sinh các trường trọng điểm quốc gia hoặc học sinh hệ không chuyên nhưng đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Ngoài các điều kiện về học lực và hạnh kiểm, trường quy định thí sinh đủ điều kiện xét học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, kết quả học tập trong 6 học kỳ THPT phải đạt mức tốt, kết quả rèn luyện trong 6 học kỳ đạt mức khá trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện hồ sơ theo từng đối tượng xét tuyển.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng đồng thời nhiều nguồn kết quả, bao gồm điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026 và kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp môn xét tuyển.

Trong khi đó, Học viện Ngân hàng triển khai phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT với các bài thi đánh giá năng lực hoặc điểm thi các chứng chỉ quốc tế.

Cụ thể, nhà trường xét tuyển theo các hình thức: kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, TOEFL iBT; kết hợp kết quả học tập THPT với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA); hoặc kết hợp kết quả học tập THPT với bài thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT).

Năm 2026, dù điểm học bạ được các trường sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhưng theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh vẫn phải đạt mức điểm sàn tối thiểu là 15/30, tính theo tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển.