Học sinh tỉnh nào được Đại học Quốc gia TPHCM ưu tiên cộng điểm nhiều nhất?

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 149 trường THPT, THPT chuyên được ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên của hệ thống này.

Danh sách bao gồm các trường THPT có thành tích nổi bật trong đào tạo, đặc biệt là kết quả học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như chất lượng đào tạo ổn định trong nhiều năm.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Danh sách 149 trường trải rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khu vực Đông Nam Bộ và các đô thị lớn vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể khi đây là các địa phương tuyển sinh truyền thống của đại học này.

Theo danh sách này, TPHCM là địa phương có số trường được ưu tiên nhiều nhất, với 31 trường THPT và THPT chuyên, chiếm gần 21% tổng số trường trong danh sách.

Tiếp theo là Đồng Nai với 12 trường, Đồng Tháp 10 trường, Lâm Đồng 9 trường, An Giang 8 trường, Hà Nội 7 trường, Tây Ninh 6 trường… Các địa phương khác có số lượng trường ít hơn nhưng đều có tên trong danh sách ưu tiên.

Thí sinh đến từ 149 trường THPT trong danh sách sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Mức điểm cộng hoặc điểm thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100, do từng trường thành viên quy định cụ thể trong phương thức xét tuyển của mình.

Trong giai đoạn 2026-2028, chính sách cộng điểm áp dụng với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đồng thời đáp ứng hai điều kiện: Học tối thiểu 2 năm tại trường, và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên.

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, từ năm 2029, chính sách ưu tiên cộng điểm này chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Ngoài các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, một số trường đại học khác hiện nay cũng tham khảo danh sách này để xây dựng chính sách ưu tiên hoặc xét tuyển đầu vào đối với thí sinh.

Xem danh sách 149 trường được xét cộng điểm ưu tiên TẠI ĐÂY