Mất 16 triệu đồng cải thiện IELTS do trường đại học “đổi luật” giờ chót

Nguyễn Minh Tuấn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dự định nộp hồ sơ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật hàng không. Tuấn chọn tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). Từ năm lớp 10 Tuấn tập trung học IELTS và đã có chứng chỉ 6.5. Năm ngoái, chứng chỉ này của Tuấn được quy đổi tương đương sang điểm 10 môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 2, Đại học Bách khoa Hà Nội bất ngờ thay đổi bảng quy đổi này. 6.5 IELTS của Tuấn chỉ được tính 9,5 điểm.

“Giảm 0,5 điểm là giảm đáng kể cơ hội cạnh tranh. Vì thế em quyết tâm phải học lại để nâng “band” (bậc điểm) lên 7.0, tức là 10 điểm tiếng Anh. Dù vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa ôn thi đánh giá tư duy, vừa ôn thi IELTS sẽ khá mệt, nhưng em sợ mình mất lợi thế quy đổi chứng chỉ”, Tuấn chia sẻ.

Cuối tuần trước, Tuấn đã đăng ký một khoá học IELTS cấp tốc trong 20 buổi, trong đó có 5 buổi hướng dẫn cá nhân 1-1, tổng số tiền là 16 triệu đồng. Nam sinh cho biết, nhiều bạn bè của em cũng vội đăng ký đi học cải thiện điểm IELTS khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Ngoài việc Đại học Bách khoa Hà Nội hạ điểm quy đổi, Tuấn lo lắng mức điểm thưởng cũng sẽ bị giảm. Năm ngoái, trường này tính điểm thưởng từ 1 đến 7 cho IELTS từ 5.0 đến 8.0, trong đó IELTS 6.5 được cộng 4 điểm vào điểm thi đánh giá tư duy. Năm nay, trường chưa công bố thông tin chi tiết.

“Những thay đổi như thế này khiến học sinh bị động, thêm căng thẳng và áp lực vào giai đoạn nước rút”, cô Phạm Thị Hồng Hà, giáo viên một trường THPT, nêu quan điểm.

Cô Hà dẫn chứng, riêng trong lớp cô chủ nhiệm, 5 học sinh đã phải thi lại IELTS do trường đại học mà các em nhắm đến hạ điểm quy đổi. Trong số này có 2 học sinh dự định thi Bách khoa và 3 học sinh dự định thi Trường Đại học Thương mại.

Theo công bố từ đầu tháng 1, Trường Đại học Thương mại thay đổi hoàn toàn bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ so với năm 2025. IELTS 5.0 chỉ được tính 8,5 điểm thay vì 10 điểm như năm ngoái. Thí sinh phải có IELTS từ 6.5 trở lên mới đạt điểm quy đổi tối đa. Nhiều học sinh chủ quan với IELTS 6.0 buộc phải quay lại thi cải thiện điểm.

Theo cô Hà, đây là giai đoạn học sinh cần tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp chứ không phải bị phân tán bởi những thay đổi đột ngột trong tuyển sinh.

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều thay đổi lớn. Trong đó, với chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ GD&ĐT quy định chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm trên thang điểm 30. Đồng thời, khi quy đổi chứng chỉ sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, trường đại học phải có 5 mức quy đổi khác nhau.

Các quy định này dẫn tới việc cơ sở đào tạo đại học buộc phải điều chỉnh bảng quy đổi lẫn mức điểm cộng dành cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Phương Quyên).

TS Sái Công Hồng, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc mỗi năm có một vài thay đổi nhỏ, mỗi trường có một vài phương thức riêng khiến học sinh phải chạy theo kỳ thi, ôn luyện theo xu hướng chứ không thể định hướng lâu dài.

Ông Hồng đề xuất cần quy định giữ ổn định phương thức tuyển sinh đại học ít nhất 3 năm. Chu kỳ 3 năm cho phép học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 nắm rõ tiêu chí tuyển sinh, lựa chọn tổ hợp môn học và rèn luyện năng lực phù hợp.

Điều này giúp giáo viên và nhà trường phổ thông chủ động hơn trong dạy học và tư vấn hướng nghiệp.

Bởi lẽ, sự ổn định này giúp các trường đại học có thời gian chuẩn bị, hoàn thiện quy trình tuyển sinh và đánh giá được chất lượng của các phương thức tuyển sinh do mình đặt ra.