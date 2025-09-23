Bộ GD&ĐT: “Kỷ luật không nhằm đẩy học sinh khỏi môi trường giáo dục”

Trả lời phóng viên về việc bãi bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật nghiêm khắc có thể gây khó khăn trong việc quản lý học sinh, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã thông tin chi tiết về nội dung này.

Học sinh, giáo viên đều chịu các hình thức xử lý của pháp luật

Theo ông Minh, giáo dục học sinh không chỉ có riêng ngành giáo dục thực hiện. Muốn giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Môi trường giáo dục cũng chịu sự chi phối ràng buộc của hệ thống pháp luật hiện hành đối với cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Do đó, với mỗi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra mà mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

"Việc thay đổi cách thức kỷ luật là nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục”, ông Minh cho hay.

Cũng theo đại diện Bộ GD&ĐT, với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp, điều này mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục. Hành động trên có nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục của cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.

Do đó, mỗi giáo viên cần tâm huyết với nghề giáo, coi học sinh như con, em của mình và giữ vững đạo đức nhà giáo. Đồng thời cũng phải có các biện pháp, phương pháp sư phạm phù hợp trước các vấn đề nảy sinh trong học sinh có thể dẫn đến hành động làm tổn hại tinh thần và thể chất của chính giáo viên.

Thay đổi cách thức kỷ luật để phù hợp hệ thống pháp luật

Trước đó, chỉ một ngày sau khi thông tư mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh được ban hành, dư luận bùng nổ bởi vụ học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, khiến nhiều người lo ngại rằng chính sách mới liệu có đang đi trước thực tế quá xa, tạo ra một "khoảng trống" trong quản lý kỷ luật học đường.

Học sinh túm tóc, quật ngã cô giáo nhằm giật lại món đồ chơi sắc nhọn trên đây (Ảnh: Tư liệu).

Cụ thể, Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15/9 quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31/10 đã bãi bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học.

Thay vào đó, học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình, cao nhất là tự viết bản kiểm điểm.

Điều này gây tranh cãi trong dư luận bởi trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, chính sách này đang bộc lộ những hạn chế lớn, khiến cho sự nhân văn này trở nên “nửa vời” và có nguy cơ "lợi bất cập hại" bởi so với các nước trên thế giới, chúng ta đang thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ toàn diện.

Lý giải về điều này, ông Minh cho rằng, sở dĩ quy định như Thông tư số 19 bởi Bộ GD&ĐT tiếp cận việc khen thưởng và kỷ luật với mục tiêu hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, Luật Thi đua, khen thưởng và phù hợp với Luật Trẻ em cùng với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo đó, thông tư đề ra những nguyên tắc: Khen thưởng, kỷ luật học sinh phải bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh.

Do đó, điểm khác biệt nổi bật của thông tư 19 so với thông tư cũ là tính phù hợp bối cảnh thực tế và hệ thống luật pháp hiện hành.