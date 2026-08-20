Bộ GD&ĐT hướng dẫn thành lập ban giám hiệu sau sắp xếp trường

Bộ GD&ĐT đã có công văn số 5555/BGDĐT, gửi các Sở GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sau sắp xếp.

Cụ thể theo Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo nguyên tắc có trường chính, phân hiệu, điểm trường. Phương án sắp xếp này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường chính thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục.

Học sinh tiểu học (Ảnh: Mỹ Hà).

Phân hiệu, điểm trường thuộc cùng một cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, mã trường, biên chế riêng và bộ máy quản lý riêng.

“Việc tổ chức hoạt động tại trường chính, phân hiệu, điểm trường phải phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm địa bàn.

Sau sắp xếp, phải bảo đảm quyền học tập, an toàn của người học và chất lượng giáo dục; không làm phát sinh cấp quản lý trung gian, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục”, văn bản nhấn mạnh.

Về bộ máy quản lý, mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng. Trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng.

Công văn của Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, phân hiệu, điểm trường không thành lập ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoặc bộ máy quản lí độc lập.

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác được tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn cơ sở giáo dục. Việc bố trí hoạt động tại từng địa điểm thực hiện theo phân công của người đứng đầu.