Hàng chục hiệu trưởng, hiệu phó xin làm giáo viên sau khi giảm 16 trường

Ngày 20/8, UBND phường Ngũ Hành Sơn và xã Tam Mỹ (Đà Nẵng) công bố các quyết định thành lập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn.

Theo đề án, phường Ngũ Hành Sơn giảm từ 19 trường công lập xuống còn 9 trường thuộc UBND phường quản lý, gồm 4 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS (giảm 10 trường, tương đương 52,63%).

Lãnh đạo xã Tam Mỹ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trong các trường học trên địa bàn sau sắp xếp (Ảnh: Anh Hoàng).

Đội ngũ cán bộ quản lý cũng được tinh gọn. Trước sắp xếp, các trường có 44 cán bộ quản lý, gồm 18 hiệu trưởng và 26 phó hiệu trưởng. Sau sắp xếp còn 28 người, gồm 9 hiệu trưởng và 19 phó hiệu trưởng; 16 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên.

Trong khi đó, xã Tam Mỹ sắp xếp 9 trường học thành 3 trường, gồm: Trường Mẫu giáo Hướng Dương, Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường THCS Nguyễn Trãi.

Có 12 cán bộ quản lý được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Hai cán bộ nghỉ hưu, trong khi 7 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xin thôi giữ chức vụ quản lý để trở lại làm giáo viên đứng lớp.

Ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ, cho biết việc sắp xếp trường học lần này không đơn thuần là giảm đầu mối hay thay đổi tên gọi, vị trí công tác mà là tạo ra nền tảng quản trị giáo dục tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục lâu dài.

“Điều chúng ta cần nhất không phải là nhìn lại trường cũ - trường mới, người cũ - người mới, mà là cùng nhau xây dựng một mái trường mới mạnh hơn, đoàn kết hơn và tốt hơn cho học sinh”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Hoàng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ quản lý đi trước, dù nghỉ hưu hay chuyển vị trí công tác, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành với ban giám hiệu và cấp ủy mới.

“Người đi trước trao lại kinh nghiệm, người nhận nhiệm vụ mới phải biết trân trọng, kế thừa và phát triển. Có như vậy, sự chuyển giao mới thực sự là sự tiếp nối, chứ không đứt đoạn”, ông Hoàng nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ, các trường sau sắp xếp cần giữ vững đoàn kết, đặt lợi ích của học sinh và sự nghiệp giáo dục lên trên lợi ích cá nhân. Chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học sinh phải là thước đo cao nhất. Tổ chức có thể thay đổi, nhưng mục tiêu “dạy tốt, học tốt, xây dựng con người” không bao giờ thay đổi.

Cấp ủy và ban giám hiệu mới cũng được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò lãnh đạo, gần gũi, lắng nghe đội ngũ giáo viên, giữ vững kỷ cương và tạo động lực để giáo viên yên tâm cống hiến.

“Thước đo thành công của việc sắp xếp không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, mà là sau sắp xếp tổ chức có mạnh hơn, đội ngũ có đoàn kết hơn, chất lượng giáo dục có tốt hơn và nhân dân có tin tưởng hơn hay không”, ông Hoàng nhấn mạnh.