Đề xuất đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc từ lớp 1

Theo đó, dự thảo quy định ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, còn có ngoại ngữ.

Nếu nhà trường chọn ngoại ngữ là tiếng Anh, sẽ học từ lớp 1; chọn ngoại ngữ khác sẽ bắt đầu học từ lớp 3.

Theo dự thảo Thông tư, cơ sở giáo dục lựa chọn các ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) phù hợp với khả năng đáp ứng để tổ chức dạy học môn ngoại ngữ 1.

Học sinh tiểu học Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo dự thảo, ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào tuỳ theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cho rằng, việc chọn tiếng Anh là ngoại ngữ 1 trong các nhà trường vừa đáp ứng định hướng “đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường”, vừa không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dạy học các ngoại ngữ khác trong chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm không gây xáo trộn đối với học sinh và các cơ sở giáo dục, tránh cách hiểu chỉ còn học một ngoại ngữ là tiếng Anh.

Trước đó, năm học 2022-2023, tiếng Anh được đưa vào chương trình chính thức cho học sinh phổ thông từ lớp 3.