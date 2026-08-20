Điểm thi lại tiếng Anh ở Tuyên Quang: 65 thí sinh dưới 5, thấp nhất 2 điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vào sáng 19/5.

Điểm thi môn tiếng Anh gây chú ý khi có 65/197 (khoảng 33%) thí sinh dự thi điểm dưới 5. Trong khi đó, chỉ có 13 thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên (chiếm khoảng 6,6%).

Điểm cao nhất của môn tiếng Anh là 9 và chỉ một thí sinh đạt được điểm số này.

Số lượng thí sinh tương ứng với từng mức điểm môn tiếng Anh (Biểu đồ: Minh Chiến).

Điểm thấp nhất của môn này là 2, với 2 thí sinh. Có 119/197 thí sinh (khoảng 60,4%) đạt điểm trong khoảng từ 4,25 đến 6,25; có 36 thí sinh đạt từ điểm 7 trở lên. Có thể thấy, phổ điểm nghiêng rõ về vùng điểm trung bình, thay vì tập trung ở nhóm điểm khá, giỏi.

Điểm thi trung bình của môn tiếng Anh là 5,46 điểm. Bộ GD&ĐT cũng đã công bố điểm trung bình của môn thi này theo từng lớp tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, lớp chuyên tiếng Anh với 35 thí sinh, điểm trung bình môn thi này đạt 6,9 điểm, cao hơn 1,44 điểm so với mức trung bình chung 5,46 điểm của các thí sinh dự thi.

Phổ điểm môn tiếng Anh (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Điểm trung bình môn tiếng Anh theo từng lớp của Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Hơn 300 thí sinh đã dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15/8. Các thí sinh được giữ nguyên số báo danh, phòng thi như kỳ thi chính thức hồi tháng 6.

Trước kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Tuyên Quang tổ chức ôn tập cho các thí sinh, đồng thời động viên ổn định tâm lý, khích lệ tinh thần.

Kết quả thi lại được công bố cho thấy không có điểm 10 ở tất cả các môn thi. Điểm cao nhất là 9,75 ở hai môn vật lý và hoá học. Môn có điểm thi trung bình cao nhất là ngữ văn, với 7,18 điểm.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ngày 14/8 (Ảnh: Minh Chiến).

Theo Bộ GD&ĐT, toàn bộ nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh tại điểm thi này vẫn được lưu giữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh căn cứ điểm thi mới để đối chiếu với mức điểm chuẩn của các trường, ngành đã đăng ký. Việc xét tuyển sẽ được thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và căn cứ vào kết quả thi, thứ tự nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh và các điều kiện xét tuyển của từng trường.

Nếu đáp ứng điều kiện và đạt mức điểm trúng tuyển của nguyện vọng, thí sinh sẽ được các cơ sở đào tạo xét tuyển theo quy định trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.