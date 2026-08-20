Toàn bộ học sinh phổ thông sẽ học AI từ tháng 9 tới

Thông tin trên được đề cập trong Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT, do Bộ GD&ĐT vừa ban hành. Việc triển khai giảng dạy AI (trí tuệ nhân tạo) chính thức áp dụng từ tháng 9 tới, tức bắt đầu năm học 2026-2027.

Cụ thể, nội dung giáo dục AI được cấu trúc thành hai phần, cốt lõi và mở rộng. Nội dung cốt lõi có thời lượng 12 tiết/lớp/năm học, trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng AI tối thiểu, thiết yếu.

Nội dung mở rộng có thời lượng do cơ sở giáo dục chủ động bố trí, nhằm mở rộng hiểu biết, phát triển kỹ năng và năng lực sáng tạo của học sinh theo nhu cầu, điều kiện thực tế.

Học sinh phổ thông trong một tiết học về STEM (Ảnh: Hà Thu).

Căn cứ khung nội dung giáo dục AI, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn hình thức giảng dạy phù hợp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, việc triển khai giảng dạy bộ môn này phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, không gây quá tải chương trình.

Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục AI phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi, yêu cầu cần đạt, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực sẵn có, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, đặc biệt học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Nhà trường có trách nhiệm lựa chọn, rà soát công cụ AI phù hợp với độ tuổi học sinh, mục tiêu giáo dục và điều khoản sử dụng; khi có sự cố phải báo cáo ngay các đơn vị liên quan.

Việc phối hợp thực hiện xã hội hóa phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, không gây áp lực tài chính đối với học sinh, cha mẹ học sinh; tuân thủ quy định về an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành.