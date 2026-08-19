Chuyên gia: Điểm thi lại phản ánh đúng năng lực thí sinh chuyên Tuyên Quang

Cụ thể theo TS Phạm Ngọc Duy, đối với các môn có số lượng thí sinh đủ lớn như: toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, các thông số như điểm số trung bình và độ lệch chuẩn hợp lý.

“Điểm trung bình phản ánh giá trị trung tâm của dữ liệu. Trong khi đó độ lệch chuẩn nói lên độ phân tán khỏi giá trị trung bình của dữ liệu.

Khi điểm thi phản ánh đúng năng lực của thí sinh, điểm trung bình càng cao chứng tỏ năng lực thí sinh càng cao. Độ lệch chuẩn càng cao chứng tỏ nhiều đầu điểm phân tán xa khỏi giá trị trung bình”, theo TS Duy.

Phổ điểm môn toán thi lại theo từng lớp của Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Đối với những môn có số lượng thí sinh đủ lớn cho thấy, có mối tương quan rõ rệt giữa điểm trung bình môn của từng lớp với môn chuyên của lớp đó. Ví dụ, thí sinh lớp chuyên toán có điểm trung bình môn toán cao hơn rõ rệt so với thí sinh đến từ các lớp chuyên khác hoặc thí sinh tự do.

Theo chiều ngược lại, điểm trung bình môn tiếng Anh của học sinh chuyên Anh là 6,90 cao hơn rõ rệt các học sinh đến từ các lớp chuyên môn toán, lý, hóa, sinh.

Điều này cho thấy, điểm thi các môn có xu hướng phản ánh chính xác năng lực môn đó của các thí sinh.

Điểm trung bình môn toán của hơn 300 thí sinh thi lần hai là 6,24, độ lệch chuẩn là 1,40 điểm.

Điểm môn toán cũng trải dài từ điểm thấp nhất là 1,75 cho đến điểm cao nhất là 9,5. Chỉ có một thí sinh đạt điểm thấp nhất, và một thí sinh đạt điểm cao nhất.

Đầu điểm có số lượng thí sinh nhiều nhất là 8. Đầu điểm này có 32 em, trên tổng số hơn 300 thí sinh thi môn toán.

Phổ điểm môn văn thi lại theo từng lớp của Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Điểm trung bình lần hai cho những môn thi còn lại không quá thấp hoặc quá cao. Độ lệch chuẩn của dữ liệu điểm các môn này cũng dao động từ khoảng 0,9 đến 1,6 điểm.

“Các giá trị này cho thấy dữ liệu điểm thi lần hai có mức độ phân tán phản ánh sự đa dạng của năng lực của nhóm thí sinh này”, TS Duy khẳng định.

Từ các phân tích ban đầu, TS Duy rút ra kết luận, điểm thi tốt nghiệp THPT lần hai năm 2026 cho các thí sinh ở địa điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang phù hợp với kỳ vọng và phản ánh tính đa dạng về năng lực của thí sinh ở địa điểm thi này.