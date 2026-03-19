Bộ GD&ĐT "chốt" lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm 2 tuần

Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn.

Ngày 13/6 là lịch dự phòng.

Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Văn) và 2 môn tự chọn.

Kỳ thi này được tổ chức trong 3 buổi: Một buổi thi môn Ngữ văn, một buổi thi môn Toán và một buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn dưới đây:

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp (gọi tắt là công nghệ công nghiệp), Công nghệ định hướng nông nghiệp (gọi tắt là công nghệ nông nghiệp), Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn).

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố sửa đổi một số điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT . Theo đó, quy chế thi tốt nghiệp THPT mới áp dụng từ năm 2026 điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Điểm thay đổi đáng chú ý là việc tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là Giấy báo dự thi. Giấy do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp. Đồng thời, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào Giấy chứng nhận kết quả thi.

Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Quy trình chấm phúc khảo được điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới.

Các nội dung còn lại tiếp tục giữ ổn định như năm 2025, trong đó định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024 được giữ nguyên cho năm 2026.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về đề thi, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cho biết cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ không khác so với mọi năm.

Tất cả các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên như năm 2025 nên Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa như những năm trước đó.

Ghi nhận năm ngoái, đề thi tốt nghiệp có tỷ lệ câu hỏi phân hóa cao, khoảng 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Đề thi tăng cường câu hỏi vận dụng, tư duy logic.

“Năm nay, tỷ lệ trên đây không khác biệt. Đề thi vẫn theo hướng chú trọng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới 2018”, GS Ngọc Hà nói.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh năm nay, GS Hà cho biết, đề thi chủ yếu tập trung trong chương trình lớp 12. Thí sinh chỉ cần học chắc kiến thức và đặc biệt chú ý liên hệ với đời sống thực tiễn.

“Sách giáo khoa chỉ là tài liệu mang tính định hướng, không phải là duy nhất nên học sinh cần chú ý đến yếu tố vận dụng kiến thức vào cuộc sống sẽ làm bài tốt”, GS Hà nói.

Ông Hà cho biết thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có thay đổi mạnh mẽ sau này nhưng trước mắt, kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định.